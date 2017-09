Kolumnit

”Kaikella on tarkoitus”, julistetaan kotitaloni kivijalassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Muutin Vantaan Kivistöön heinäkuun puolivälissä. Löysin itselleni ja kahdelle kissalleni täydellisen yksiön viime vuonna valmistuneesta kerrostalosta. Muuttoapuni, mäntsäläläinen veljeni ja kälyni olivat iloisesti yllättyneitä, kun kaikki ohikulkijat tervehtivät ja katsoivat meitä ystävällisesti silmiin.Pihalla sojottavat kolme nostokurkea ovat apuna uusien kerrostalojen rakentamisessa, joita kohoaa alueelle kuin sieniä sateella. Rakentamisen ja jatkuvasti nousevien lentokoneiden takia Kivistössä on tunne siitä, että jotakin tapahtuu kaiken aikaa. Olisiko se syynä siihen, että alueella asuu paljon nuoria ja nuorekkaita ihmisiä?Kivistön arkkitehtuurista syntyy vaikutelma, että toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä on mietitty ihan oikeasti. Löysin oman taloni kivijalasta laatan, jossa on kultaisin kirjaimin teksti ”Omnia causa fiunt”, suomeksi siis "kaikella on tarkoitus". Läheisen talon seinässä on puolestaan ote Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisestä.Alipaineeseen perustuva kotitalousjätejärjestelmä on kaikessa futuristisuudessaan mainio, pihat ovat viihtyisiä ja rytmittyvät mukavasti viheralueilla, lähikauppa on oikeasti lähellä ja ravintola on viimeistään naapuritalon kivijalassa. Myös äänieristys omassa talossani on huikea: ovien ja ikkunoiden ollessa kiinni sisään ei tule vähäistäkään lento- tai naapurimelua.Entisenä espoolaisena yksityisautoilijana harmittaa se, että vakituisia parkkipaikkoja alueen hallissa on tarjolla nihkeästi ja kiekonpyörittelyyn perustuva kadunvarsipysäköinti vaatii jatkuvaa valppaana oloa. Toisaalta taas juna-asema on keskeisellä paikalla ja vuorovälit ovat lyhyitä, joten eikun auto myyntiin!Miksi ylipäätään lähteä täältä mihinkään, kun parin sadan metrin etäisyydellä on leuanvetotelineet, koirapuisto, koulu, kioski, kirkko, kapakka…Kivistössä on vaan jotenkin hyvä fiilis.