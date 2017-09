Kolumnit

Fleece-paidastakin irtoaa pesussa muovia

Joissakin kaupoissa ohuista hedelmäpusseista pitää nykyään maksaa. Vaikka niiden hinta on lähes naurettavan pieni, on se riittävän suuri tuntuakseen turhalta rahanmenolta. Isoja muovikassejakaan ei tunnu enää saavan ilmaiseksi lähes mistään.Muutos liittyy Euroopan unionin direktiiviin, joka on säädetty erityisesti merten roskaantumisen vähentämiseksi. Maailman merissä lilluu valtavia, pinta-alaltaan monta kertaa Suomen kokoisia jätelauttoja, jotka koostuvat suurelta osin muovista. Muovihiukkasia on päätynyt kaloihin ja jopa ruokasuolaan. Kukaan ei vielä tiedä, millaisia vaikutuksia muovilla on ihmisen elimistössä.Valtaosa ihmisistä varmaan haluaisi toimia ympäristöystävällisesti, mutta ei aina osaa. Ihmekös tuo: huomioon otettavia seikkoja on hirmuisesti. Luulisi kaikkien tajuavan, ettei muovipullo katoa luonnosta nopeasti. Sitä taas ei ehkä tule ajatelleeksi, että fleece-paidasta irtoaa pesun aikana muovihiukkasia tai että hammastahnassa voi olla mikromuovia. Autojen renkaiden kuluminenkin näkyy merten kunnossa.Yhdysvallat on jo kieltänyt mikromuovien käytön muun muassa hygieniatuotteissa. EU voisi hyvin seurata perässä. Toisaalta sekin on jo nähty, että maksullisuus tuntuu ohjaavan kuluttajien käytöstä suotuisaan suuntaan. Muovikasseja ja pikkupusseja näyttäisi nyt kuluvan vähemmän kuin ennen. Tuskin olen ainoa, joka on samalla ruvennut miettimään muovinkulutustaan muutenkin.Uusien tapojen oppiminen vie aikaa. Lopulta käynee kuitenkin niin, ettei kukaan enää edes muista aikaa, jolloin pieniä kahisevia pusseja suorastaan tyrkytettiin kassalta kotiin.