Kolumnit

Onni on Keskuspuiston läpi kulkeva työmatka

Olen onnekas. Kotikaupunkiani halkoo kaunis, vehreä ja monipuolinen Keskuspuisto. Eikä siinä vielä kaikki. Erityisen onnekkaaksi koen itseni siitä syystä, että työmatkani kulkee tämän erityisen viheralueen halki. En malta olla kertomatta onnestani.Syksyn saavuttua kaupunkiin on ilahduttavaa huomata sen positiiviset vaikutukset ihmisten ulkoiluun. Keskuspuisto on paitsi työmatkani, myös aitiopaikkani seurata kaupunkilaisten harrastaman ulkoliikunnan kirjoa. Pyöräillessäni metsän vihreässä siimeksessä koen olevani elokuvissa: erilaisten näkymien vilistessä ohitseni, ympärilläni surisee, narskuu, humisee, kopisee, solisee ja laulaa puisto kaikessa loistossaan.Vilkaisen oikealle ja näen välähdyksen kahdesta ratsastajasta kauniiden ratsujensa selässä. Otan vauhtia ja kiipeän mäen päälle, kun silmiini osuu metsäkerholaisten neonkeltainen piiri keskellä tiheää saniaisviidakkoa. Ollapa tuollainen evästauko! Laskiessani mäkeä alas vastaani hölkkää Lennart Petrell. Valitettavasti en jouda kysymään nimmaria, sillä jyrkän alamäen tarjoama kyyti tuoksuvassa metsässä on liian houkutteleva vaihtoehto.Keskuspuistossakin alamäki lopulta päättyy. Tällä kertaa alamäen päässä on asfaltoitu koripallo- ja rullakiekkokenttä. Kentällä pyörii kolme-vastaan-kolme-peli lajissa, jota en ole eläessäni todistanut. ”Mukaan vaan!”, huikkaa mies pyörän selästä. Kentällä pelataan polkupyöräpooloa. Miehet hutkivat yksivaihteisten pyöriensä selästä mailoilla palloa ja nauru raikaa. Kieltäydyn kutsusta, imen itseeni pooloporukan hyvät energiat ja jatkan matkaani.Ajan kävelyvauhtia viljelypalstojen viertä ja ihailen talikkoon nojaavan eläkeläispariskunnan rauhallista olemusta. Kuinkahan monta Keskuspuiston syksyä eläkeläiset ovat jo nähneet?Nautitaan Keskuspuistosta, nautitaan syksystä. Seuraava syksy on vasta vuoden päästä.