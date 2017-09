Kolumnit

Hosumalla ei tule hyvää joukkoliikenteessäkään

Tätä julkisen liikenteen uudistusfarssia seuratessa ei tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa.Kiireessä tehdyt uudistukset näkyvät huolestuttavasti. Tekniikkaa ei testata tarpeeksi ennen käyttöönottoa, systeemit kaatuu. Mennään takapuoli edellä puuhun ja katsotaan kuinka käy.Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL lopetti kauhealla kiireellä lipunmyynnin junissa, vaikka järjestelmäongelmaisia lippuautomaatteja ei edes ehditty asentaa kaikille asemille. Meininki on niin kuin hölmöläisten uimakoulusta: Hyppäät veteen ja osaat joko uida tai et osaa.Saapa nähdä, miten talvi vaikuttaa junaliikenteeseen, jossa on viime vuosina ollut ongelmia. Ne VR:n surullisen kuuluisat talviongelmat.Kiireessä tehdään sutta ja sekundaa. On hienoja hankkeita liikennekaaresta länsimetroon. Vatuloidaan ja pistetään hösseliksi. Länsimetro on myöhässä ja ontuu pahasti, sähköviat kiusaavat, rahaa palaa mutta tuleeko valmista? Toivottavasti.On syytä muistaa vanha totuus: Hosumalla ei tule hyvää. Kerralla kuntoon on hyvä motto, ei pala ylimääräistä rahaa, kun puhutaan kuitenkin merkittävän hintaisista hankkeista.Kyllä julkisessa liikenteessä on paljon hyvääkin uutta tapahtunut, esimerkiksi HSL:n kaupunkipyörät ovat mainio tapa liikkua Helsingissä. Hyvää liikuntaa ja raitista ilmaa edullisella maksulla. Voit ottaa pyörän useasta pisteestä, pyöräillä hienona päivänä ja sitten parkkeerata toiseen jättöpisteeseen, joita on kattavasti eri puolilla kaupunkia.Bussiliikenne toimii myös valtaosin asiallisesti.Uskon kuitenkin, että pitkässä juoksussa hommat alkavat toimia niin HSL:n kuin länsimetronkin puolelta. Kunhan alkukankeudet on voitettu. Hyvin suunniteltu kun on puoliksi tehty.