Suvelassa näkee sellaistakin, miltä voi muualla ummistaa silmänsä

Mielikuvat Espoon Suvelasta eivät ehkä ole kovin mairittelevia. Asuinaluetta on totuttu pitämään kaikenlaisten sosiaalisten ongelmien tyyssijana.On varmasti aika monta heitä, jotka sanovat, etteivät ikipäivänä voisi kuvitellakaan asuvansa Suvelassa. Pääosin 1970-luvulla rakennetulla kerrostaloalueella on takavuosina ollut hurja maine ja sieltä juontavat monet ennakkoluulot.Onhan toki myös niin, että Suvela ei ole rikkaiden ensisijainen asuinalue. Täällä asuu tavallista kansaa ja voi nähdä sitäkin, mitä ei yhteiskunnassa haluaisi nähdä ja jolta voi jossain muualla ummistaa silmänsä ja unohtaa.Suvela on kuitenkin virkeä kylä. Monta kertaa olen täällä asuessani huomannut, että metsä vastaa juuri niin kuin sinne huutaa.On totta, että Suvelassa asuu paljon ulkomaalaistaustaisia, mutta riippuu itsestä, miten heitä katsoo. Näkeekö eri kulttuurien rikkauden ja sen, miten kantasuomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset kuitenkin pääsääntöisesti elävät rinnakkain sulassa sovussa. Me ihailemme New Yorkia ja Lontoota, joita sanotaan eri kulttuureiden sulatusuuneiksi, mutta kun on sellainen omasta takaa, sitä kartetaan.Monet suvelalaiset ovat asuneet täällä jo vuosikymmeniä ja juurtuneet paikkaan. Uudet asukkaat pääsevät helposti mukaan toimintaan esimerkiksi kevät- ja syystalkoissa, joita on monessa talossa.Suvelan kerrostaloja on alettu peruskorjaamaan ja suunnitteilla on myös talojen purkamista ja uusien talojen rakentamista.Niinkin uskomaton asia elämässäni toteutui kuin kesähäät. Vihkiminen tapahtui kotona ja pienimuotoinen hääjuhla oli pihalla grillikatoksella. Se ei olisi onnistunut ilman ystävällisten naapureiden työpanosta ja avustusta.Suvela on rauhoittunut, mutta silti värikäs ja ihmisen kokoinen kylä.