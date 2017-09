Kolumnit

Lätkäindikaattori ennustamaan ilmastonmuutoksen etenemistä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pyörremyskyt ja tulvat riepottelevat Amerikkaa ja Aasiaa. Jääkiekkoliiga aiheuttaa vähintään yhden aivovamman per sarjakierros. Sekä maailma että jääkiekko tarvitsevat muutosta, mutta siitä sopiminen on vaikeaa.Ilmastonlämpeneminen pysähtyy vain kansainvälisillä sopimuksilla ja päähän taklaaminen katoaa lätkästä vain muuttamalla sääntöjä. Se, että päähän kohdistuneet taklaukset loppuisivat, jos pelaajat kunnioittaisivat toisiaan enemmän on yhtä epätodennäköistä kuin, että ilmastonmuutos pysähtyy kunhan kuluttajat oppivat vaatimaan yrityksiltä ympäristöystävällisiä tekoja.Onneksi lätkä ja maailma ovat onnistuneet sopimisessa ennenkin. Kun maailmaa heräsi 1980-luvulla otsonikerroksen ohenemiseen, otsonia tuhoavien ponnekaasujen vähentämisestä syntyi sopu hämmästyttävän nopeasti. Vuosituhannen vaihteessa lätkää vaivasi kahvakiekko. Ongelma ratkesi, kun kiekkopäättäjät sopivat, että koukkaamisesta pitää ihan oikeasti joutua jäähylle.Ilmastonmuutosta ja aivovammoja on kuitenkin vaikeampi kitkeä. Harvan leipä tuli kahvakiekosta ja freoneista, mutta valitettavan monen talous riippuu avojään pommeista ja oikeudesta tupruttaa kasvihuonekaasuja. Jääkiekkoväki pelkää, että jos näyttävät taklaukset poistuvat, samalla ovenavauksella lähtevät myös katsojat.Ironista kyllä, molemmat ongelmat johtuvat ihmisen loputtomasta kekseliäisyydestä ja halusta kehittyä. Olemme onnistuneet tuottamaan niin korkean elintason, ettei maapallo kestä sitä. Jääkiekkovalmentajat taas ovat kehittäneet niin nopeita ja vahvoja pelaajia, ettei ihmisen pää kestä törmäystä sellaisen kanssa.Siksi ihmettelen, miksi taloustieteilijät eivät ole kehittänyt lätkäindikaattoria ennustamaan ilmastonmuutoksen etenemistä. Jos jääkiekko uskaltaa kieltää keskialueen taklaukset lähivuosina, on indikaattorin mukaan mahdollista, että riittävän kattava ilmastosopimus solmitaan kymmenen vuoden kuluessa.