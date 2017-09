Kolumnit

Digitaaliset pihaleikit hämmentävät vanhempaa

Uudet lelut laittavat vanhemmat toisinaan myös uusien kasvatuskysymysten äärelle. Miten ihmeessä pitäisi suhtautua esimerkiksi lasten kännykän käyttöön pihalla?Omassa tuttavapiirissäni periaatteet vaihtelevat. Joku antaa lastensa pelata ja katsoa videoita ulkonakin melko vapaasti. Toisen ekaluokkalainen ei saa kännykkää pihaleikkeihin ollenkaan. Kolmas hämmästyy koko kysymystä: ”Ai pelaako ne ulkonakin vai?”Periaatteessa kännykällä pelaaminen on leikkiä siinä missä mikä tahansa muukin leikki. Parhaimmillaan koko lähiseudun lapset kerääntyvät joukolla pelaamaan Pokémonia kuin vanhempansa kirkonrottaa konsanaan. Riemunkiljahdukset kuuluvat kauas.Jokainen joka on itse kohdannut lapsena aikuisten paheksuntaa peleistä, televisiosta tai muusta lastenkulttuurista, osaa varmasti suhtautua empatialla nykymuksujen digileikkeihin.Ennen pelit olivat kuitenkin kiinni seinässä. Kun lapset lähetettiin pihalle, ne todennäköisesti liikkuivat ainakin vähän. Vanhemman on vaikea arvioida riittävää liikunnan määrää, jos ei ole varma, lähtikö lapsi metsään remuamaan vai istuuko se tunnin jossain kannonnokassa videoita katsomassa.Kokeneempi äiti lohdutti, että villitykset menevät nopeasti ohi ja pian pahinkin kököttäjä ravaa taas hiki päässä pitkin pihoja, ainakin seuraavan suosikkisovelluksen julkaisuun asti. Totta. Jos puhelimen turva-asetukset ovat takuuvarmasti kunnossa ja lapsi ohjeistettu ongelmatilanteiden varalta, ei leikkeihin yltiövakavasti tarvitse suhtautua.Silti tulee mieleen sellainenkin, että miten käy kaveriporukassa hänen, jolla ei älypuhelinta ole. Kirkonrottaan pääsivät kaikki mukaan varallisuudesta ja varustetasosta riippumatta.