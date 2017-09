Kolumnit

Suomi sai turvapaikanhakijoiden siirroista sulan hattuun, mutta kannattiko se?

Kaksi vuotta sitten EU-maiden kesken sovittu sisäisten siirtojen ohjelma päättyy tänään tiistaina. Siis se lukuisissa EU-maissa parjattu ja pitkälti laiminlyöty sopimus, jonka kautta piti siirtää 160 000 Italiaan ja Kreikkaan saapunutta turvapaikanhakijaa eri kolkkiin unionia hakemuksen käsittelyä varten.Miten meni?Suomi ja Malta täyttivät tavoitteensa, Unkari ja Puola eivät ottaneet vastaan ketään ja muidenkin maiden suoritus oli keskimäärin surkea.Suomi lupasi ottaa ja ottikin vastaan 2 078 turvapaikanhakijaa.Tällaisina hetkinä on tapana kysyä, kannattiko. Moni tietysti sanoo, että ei.Kyllä kannatti, vastaa sen sijaan EU-politiikan joukkuepelaaja: sovitusta pidetään kiinni, koska niin on yhdessä sovittu.Kyllä, vastaavat – tai pitäisi vastata – myös kaikkien, jotka näkevät turvapaikkapolitiikan ensisijaisena tehtävänä hädänalaisten auttamisen. Kreikasta ja Italiasta saapui etenkin perheitä sisällissodan repimästä Syyriasta ja poliittista vainoa paenneita miehiä Eritreasta. Tehdyistä turvapaikkapäätöksistä 96 prosenttia on ollut myönteisiä.Kyllä, vastaavat – tai pitäisi vastata – kaikkien, jotka haluavat taktikoida maailman sekamelskalla. Suomikin on Schengenin ulkorajavaltio, ja Venäjällä on joidenkin arvioiden mukaan jopa satatuhatta siirtolaista, jotka voisivat olojen huonontuessa suunnata kohti länttä. Suomi oli solidaarinen nyt, joten muut ovat varmasti solidaarisia tulevaisuudessa.Silti moni heistäkin vastaa, ettei kannattanut. Mitä mieltä talkoissa on, jos muut eivät vaivaudu paikalle? Tuskinpa Keski- ja Itä-Euroopan maat innostuvat ottamaan väkeä vastaan etelän sijasta pohjoisesta. Lopputulos nostaa varmasti Suomenkin kynnystä sitoutua vastaavaan uudestaan. Siirtolaiskysymys on myös yhä läpipolitisoitunut. Siksi toivotankin EU-pöytiin viisautta uusien ratkaisujen etsimiseen.