Jättäkää pissikset rauhaan – konjakkimummu juo sinunkin verorahasi

Limuviina. Tästä nuorison herkusta on kouhkattu meneillään olevan alkoholilakiuudistuksen yhteydessä. ”Limuviinat kauppaan – järki ei voittanut”, kirjoitti esimerkiksi taloustieteilijä Sixten Korkman Helsingin Sanomissa viime kesäkuussa.Korkmanin mukaan juomat tulisi jättää Alkon valikoimaan, sillä limuviinapäissään sekoilevista nuorista on saatu karmeita kokemuksia muun muassa Saksassa ja Englannissa.Nimensä mukaisesti limuviina on alkoholipitoista juomaa, joka maistuu limpparilta. Itse en ole kovin huolissani sen tulemisesta. Omat kokeiluni ajoittuvat teinivuosien ruotsinristeilyille 2000-luvun alussa, jolloin limuviina tuli Suomessa kauppoihin. Ei napannut. Se oli maultaan makea ja hinnaltaan suolainen.Toisin on muualla Euroopassa. Esimerkiksi Korkmanin mainitsemissa maissa limuviinan hinnat ovat noin kolmanneksen siitä, mitä ne tulevat kaiken järjen mukaan Suomessa olemaan. Lisäksi alle 18-vuotiaiden, eli limuviinan oletettujen kuluttajien, juominen on THL:n mukaan vähentynyt Suomessa roimasti.Sen sijaan en ole varma, onko sihijuoman saatavuuden vaikutusta esimerkiksi 1920–40-luvuilla syntyneisiin nostettu riittävästi esille julkisessa keskustelussa.Esimerkiksi Päijät-Hämeessä tehdyssä vanhusten terveyttä koskevasta tutkimuksesta selviää, kuinka yksi konjakkipäissään kaatuileva seniori saattaa jo nykyisellään laittaa pikkukunnan terveysbudjetin sekaisin. Kaksi kolmesta lonkkamurtumasta sattuu tissuttelevalle vanhukselle, selvisi eräässä tutkimuskunnassa.Liikkuminen on vaikeaa, mutta onneksi laki on tuomassa vahvemmat juomat lähikaupan hyllylle. Ikäihmisten juominen on meillä yleistyvä ongelma. En ole varma siitä, lisääkö alkoholin valinnanvapaus hyvinvointia kaikkien osalta.