Tuomo Seppälä ehdotti (HS Mielipide 21.8.), että ravintoloiden aukioloajat tulisi vapauttaa, koska huono lainsäädäntö täyttää kadut rettelöivillä massoilla.

Seppälän tekemä havainto taksinkuljettajana on oikea. Nykyisin ravintolat on tyhjennettävä puolessa tunnissa anniskeluajan päättymisestä. Tämä johtaa siihen, että kaikki ravintoloissa olleet asiakkaat ovat kaduilla samaan aikaan. Syntynyt ongelma pystytään estämään aukioloaikoja vapauttamalla.

Britanniassa aukioloajat vapautettiin kymmenisen vuotta sitten. Kokemukset muutoksesta ovat olleet myönteisiä. Ravintolat ja asiakkaat ovat tyytyväisiä siihen, että ravintolat voivat olla auki silloin, kun niissä halutaan käydä, eikä asiakkaiden elämää rajoiteta erilaisten tapahtumien ja kansallisten juhlapäivien yhteydessä. Aukioloaikojen vapauttaminen ei ole johtanut pelättyyn ympärivuorokautiseen alkoholintarjontaan, vaan vaikutus ravintoloiden aukioloaikoihin ollut yllättävän vähäistä. Kokemukset Britanniasta osoittavat, että ravintoloiden aukiolon sääteleminen lailla on tarpeetonta.

Ravintoloiden aukioloaikojen säätely on syytä lopettaa myös Suomessa. Tämä sopisi hyvin pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen linjaan, jonka mukaan turhaa sääntelyä on purettava. Aukioloaikojen vapauttamista kannattaa ainakin kokeilla parin vuoden ajan, minkä jälkeen lopullisen päätöksen tekeminen on helpompaa.

Veli-Matti Aittoniemi

varatoimitusjohtaja

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry