Seppo Ruijan mielestä (HS Mielipide 24.8.) aikuisten on opittava puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä, mikä on ensi askel kiusaamiseksi kutsutun koulurikollisuuden vähentämiseksi. Oikeustieteessä rikos on oikeudenvastainen, tekijässään syyllisyyttä osoittava teko tai laiminlyönti, josta on laissa säädetty rangaistus. Syyllisyys tarkoittaa, että tekijän katsotaan voivan ymmärtää tekojensa seuraukset ja olevan vastuussa teoistaan.

Suomen lain mukaan alle 15-vuotiaan ei katsota ymmärtävän tekonsa seurauksia eikä olevan teostaan rikosoikeudellisessa vastuussa. Koulukiusaamiset, joihin enimmäkseen syyllistynevät alle 15-vuotiaat, eivät ole rikoksia. Ne ovat oikeudenvastaisia tekoja, joiden jatkokäsittely kuuluu sosiaaliviranomaisille.

Olen Ruijan kanssa yhtä mieltä asioiden oikeilla nimillä puhumisesta, kuten myös siitä, että koulukiusaamisen lopettamiseksi pitää tehdä jotakin.

Taito Taskinen

entinen maalaispoliisi, Kuopio