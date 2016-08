Nimimerkki Te amo (HS.fi 27.8.) oli kyllästynyt puolisonsa saamattomuuteen tehdä gradua valmiiksi. Kirjoittaja toivoikin yliopistoilta napakampaa otetta opiskelujen ohjaukseen.

Valtio kannustaa nopeaan opiskeluun ja valmistumiseen, mutta kukaan ei näytä pitävän huolta näistä reppanoista, jotka syystä tai toisesta roikkuvat yliopiston kirjoilla vuodesta toiseen.

Tyttäreni on opiskellut lukion jälkeen kolmessa eri yliopistossa ja aloittaa nyt syksyllä neljännessä. Aikaa näihin opintoihin on mennyt yhdeksän vuotta, mutta yhtään valmista tutkintoa hänellä ei ole. Päivääkään hän ei ole ollut töissä. Syykin on selvä: mielenterveys- ja huumeongelmat.

Apua olisi varmasti saatavilla, mutta kun itse ei jaksa tai halua sitä hakea. Sama luoviminen jatkuu vuodesta toiseen. Opintorahakuukaudet on käytetty jo ajat sitten, ja nyt eletään sossun tuilla. Kukaan ei tunnu välittävän siitä, miten tyttäreni jaksaa ja miksi opinnot eivät edisty. Kuka ottaisi kopin näistä pudokkaista?

