Valtiovarainministeriön esitys kotitalousvähennyksen korvausprosentin korotuksesta ensi vuoden budjetissa on tervetullut hanke. Me yksin asuvat pidämme kuitenkin nykymuotoista kotitalousvähennystä eriarvoistavana veropoliittisena linjauksena. Toivomme, että yksin asuvalle ihmiselle annetaan asunnon remontoimiseen ja huoltoon kohdistuvien kulujen verovähennysoikeus saman suuruisena kuin pariskuntina eläville.

Asuntojen korjaus- ja huoltokulut kohdistuvat yksin asuvaan täysimääräisinä. Pariskunta voi jakaa kulut keskenään ja saada lisäksi tuplavähennyksen yksin asuvaan nähden. Räikeimpänä eriarvoisuus näkyy keittiö-, kylpyhuone- ja saunaremonteissa. Näitä asuintiloja kun on asunnossa asukasmäärästä riippumatta yleensä vain yksi.

Lisäksi yksin asuva maksaa 24 prosentin alv:n kaikista remontoinnin materiaalihankinnoista ja ostopalveluna tehdyistä työsuorituksista. Nämäkin kulut pariskunta voi puolittaa.

Jotta kotitalousvähennys toteutuisi nykyistä oikeudenmukaisempana, sen tulisi erottaa kodin kunnon ylläpitoon kohdistuvat palvelut henkilökohtaisista palveluista. Tasavertaisuuden nimissä yksin asuvan tulisi saada nykytilanteeseen nähden kaksinkertainen vähennysoikeus ensin mainittujen palveluiden käytöstä. Asunnon kunnossapitotyöt, tietotekniikkalaitteiden asennukset, siivous, piha-alueen ja puutarhan hoito tai lumenluonti eivät ole pariskunnille erillisiä henkilökohtaisia palveluita.

Suomessa on yli 1,1 miljoonaa yksin asuvaa, ja asuntokunnista 42 prosenttia on yhden hengen talouksia. Yksin asuvalle eläminen on kallista korkeiden asumiskustannusten vuoksi.

Yksin asuvat ovat kasvava yhteiskunnallinen voimavara, ja heidän oikeudenmukainen kohtelemisensa lisää työllisyyttä ja tuo osaltaan harmaata taloutta verotuksen piiriin. Siksikin kotitalousvähennyksen uudelleentarkastelu on tarpeen. Hallitusohjelmassa on luvattu tehdä selvitys yksin asuvien asemasta yhteiskunnassa.

Terttu Santamäki

Aila Kukkola

Yksinasuvat ry