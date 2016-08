Elinkeinoministeriö ja elinkeinoelämä ovat todenneet Guggenheimin museohankkeen olevan kannattava sekä työllisyyden että talouden näkökulmasta. Näkemyksiä tukevat useat tutkimukset ja selvitykset, joissa museoilla on todettu olevan myönteinen vaikutus alueidensa talouteen.

Onkin luonnollista, että elinkeinoelämä suhtautuu Guggenheimin museoon myönteisesti ja että rahoituksen hankintaan on rekrytoitu liike-elämän ykkösnimiä. Heillä on epäilemättä oikeat verkostot ja osaaminen yritysten sijoitusten hankkimiseksi. Heidän työllään on merkitystä koko museoalalle, jossa rahoituksen kasvuodotukset perustuvat aikaisempaa enemmän kuluttajille ja yrityksille tuotettujen palveluiden tuloihin.

Pitkäjänteisen museobisneksen näkökulmasta hankkeen vetäjät ovat kuitenkin suunnanneet voimavaransa väärin. Investointirahan keräämisen sijasta pitäisi keskittyä ylläpitorahoitukseen. Energia ja osaaminen olisi keskitettävä sellaisen toimintamallin rakentamiseen, jolla museon uskotaan kattavan sekä ylläpito- että investointikulunsa. Kun tässä onnistutaan, investointiraha ei ole ongelma.

Kun nykyiset hankkeen kannattajat kävelevät suunnitelmansa kanssa pankkiin, ei ole epäilystäkään, että he saavat hakemansa rahat edullisilla ehdoilla. Hankkeelle jo tähän mennessä luvatut rahat antavat mukavasti turvaavan puskurin suunnitelman mahdolliseen tarkentamiseen museon toiminnan ensimmäisinä vuosina.

Kimmo Levä

pääsihteeri

Suomen museoliitto