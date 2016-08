Perussuomalaiset ovat esittäneet, että yli 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät laskettaisiin eläkkeelle, koska he työllistyvät huonosti. Asiantuntijat vastustavat ehdotusta: se olisi vastoin harjoitettua eläkepolitiikkaa, joka pyrkii työurien pidentämiseen eikä lyhentämiseen.

Olen asiasta täysin samaa mieltä. Kuusikymppinen ei ole mikään vanhus. Päinvastoin 60 vuotta täyttäneet ovat yleensä elämänsä parhaassa työkunnossa. Kokemusta ja ammattitaitoa on runsaasti vaikka nuoremmille jakaa. Fyysinen kunto on yleensä myös hyvä, varsinkin jos sen ylläpitämiseksi on viitsitty nähdä vaivaa.

Itse olin kuusikymppisenä hyvässä kunnossa. Punttisalilla 100 kiloa oli kevyttä rautaa. Nyt yli seitsemänkymppisenä se on jo hieman painavampaa. Nivelissä ja lihaksissakin on ollut hieman kipuja, mutta asia on korjaantumassa.

Toisaalta tosiasia on se, että työmarkkinoilla on ikäsyrjintää. Sen olen itsekin joutunut kokemaan. Kun 1990-luvun lama-aikana erehdyin itsenäiseksi yrittäjäksi, jouduin huomaamaan, ettei työllistyminen ollut kovin helppoa. Nuoret esimiehet pitivät jo yli 50-vuotiaita liian vanhoina, ja työpaikat ja keikat annettiin mieluimmin nuoremmille. Asiaan liittyi myös poliittista syrjintää.

Pohjimmiltaan yli 60-vuotiaiden syrjimisessä on kysymys työnantajien tyhmyydestä ja ammattitaidon puutteesta. Tarvittaisiin julkisen vallan ja tiedotusvälineiden kampanjointia, joilla todistettaisiin varttuneeseen ikään päässeiden työntekijöiden ammattitaito, vastuullisuus ja kehityskelpoisuus. Yli kuusikymppiset nostavat Suomen lamasta – jos heille annetaan siihen mahdollisuus.

Matti Höök

valtiotieteiden maisteri, Kerava