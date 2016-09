Tutkin musiikkioppilaitosten toiminnanohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria. Viime päivinä on keskusteltu huippu-urheilun ja musiikkikoulutuksen tasosta ja rahoituksesta.

Urheilussa on mukana sekä harrastelijoita että huipulle tähtääviä. Näin on musiikkikoulutuksessakin. Musiikki ja urheilu kuuluvat kaikille, ja lahjakkailla on oltava mahdollisuus kehittää taitoaan pitkälle.

Huippu-urheilussa ollaan aallonpohjassa. Myös musiikkikoulutuksessa ennusmerkkejä tästä on näkyvissä.

Huippuviulisti Pekka Kuusistoa on käytetty esimerkkinä koulutuksen hyvästä tasosta. Hän on kuitenkin saanut tärkeän osan koulutuksestaan Yhdysvalloissa, ja hänen isänsä ja isoisänsä ovat arvostettuja musiikkialan vaikuttajia: Suomen kansallisoopperan pääjohtaja ja Sibelius-Akatemian rehtori.

Musiikkikoulutus on käsittääkseni tasokasta silloin, kun lahjakas, tavallisista oloista tuleva lapsi tai nuori voi saada ainakin kansalliseen uraan mahdollistavan koulutuksen.

Urheilussa on vaikutuksia hyvä veli -verkostojen vallasta: valmentajaksi ei ole valittu parasta vaan kaveri. Myös musiikin alalla on alettu toimia samoin. Esimerkiksi valtion rahoittaman musiikkioppilaitoksen rehtoriksi ei ole valittu lakisääteisen kelpoisuuden (musiikin alan ylempi korkeakoulututkinto) täyttävää hakijaa. Pohjois-Pohjanmaalla musiikkiopistossa erotettiin ansioitunut musiikkialan korkeakoulutuksen saanut rehtori. Tilalle valittiin paikallinen kuvaamataidonopettaja. Toisessa musiikkioppilaitoksessa valittiin rehtoriksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Näyttää myös siltä, että eräässä konservatoriossa rehtori valittiin ilman ylempää korkeakoulututkintoa. Hakijoiden joukossa oli myös päteviä.

Toiminnanohjausjärjestelmässä ei valvota virkanimityksien laillisuutta. Niin huippu-urheilijan valmentajan kuin musiikkioppilaitoksen rehtorinkin tulisi olla oman alansa spesialisti.

Kuvaamataidonopettaja ei voi toimia musiikkioppilaitoksen rehtorina.

Tiina Nikander-Koivukangas

musiikin maisteri

Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto

tohtoriopiskelija, Oulun yliopisto, UniOGS