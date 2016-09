Taas lohdutin tytärtäni, pää sylissäni silittelin, ja itku tuli. Jälleen koulumatkalla joku aikuinen mies oli tönäissyt tytärtäni poistuessaan bussista. Toinen aikuinen mies oli huutanut lapselleni.

Viime syksynä tytärtäni tönäistiin. Tönäisyn voimasta hän kaatui polvilleen ja puhelin meni rikki. Teimme rikosilmoituksen. Tekijää ei saatu kiinni.

Yritin selittää lapselleni, että on ihmisiä, joilla on itsellään niin paha olla, että he purkavat huonon olonsa muihin. Ja että osa kantaa sisällään vihaa muita, etenkin erilaisia ihmisiä kohtaan. Ja kuinka joillain on pakottava tarve pönkittää itsetuntoaan painamalla muita alas sanoin ja teoin.

Olisiko pitänyt lisätä, että tytärtäni ei koskaan tulla pitämään suomalaisena, koska hän on tummempi iholtaan? Tai että aikuisilta ei vain voi aina odottaa väkivallatonta käytöstä? Kadunko ehkä joskus tyttärelleni antamaa neuvoa kääntyä toisen aikuisen puoleen, jos jotain tapahtuu? Entä jos se toinen aikuinen sanoo jotain pahaa?

Pyydän teitä vanhempia kertomaan, miten te selitätte lapsellenne aikuisten tekemät vihateot. Pyydän myös, että te vihaa sisällänne kantavat aikuiset ette pura pahaa oloanne muihin. Myrkyttäkää sillä itsenne, älkää viattomia lapsia.

Selityksiä?