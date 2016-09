Me kaikki tiedämme lihavuuden haittavaikutukset. Niitä ovat muun muassa nivelvaivat, sydän- ja verisuonisairaudet tai jopa tyypin 2 diabetes. Silti lihavuus on Suomessa hälyttävän yleistä. Noin 20 prosenttia aikuisista on lihavia.

Suomessa pitäisi saada voimaan samanlainen laki kuin Japanissa. Sen ideana on suorittaa vuosittaisia vyötäröntarkistuksia. Jos on liian leveä vyötärö, on mentävä lääkärin puheille. Lihavuudesta ei joudu vankilaan, mutta työnantajat joutuvat maksamaan sakkoja valtiolle, jos töissä on liian lihavaa porukkaa. Se kannustaa firmoja pitämään parempaa huolta työtekijöidensä terveydestä. Monissa firmoissa järjestetään aamuisin puolen tunnin jumppa ja halukkaille annetaan ilmaisia kuntosalikortteja.

Laki on auttanut vähentämään lihavuutta Japanissa. Tämä voisi hillitä ylipainon lisääntymistä myös Suomessa. Jos ei tehdä mitään, pian alamme lähestyä Yhdysvaltojen lihavuustilastoja. Se ei olisi hyvä suunta.

Eero Lehtinen

Kauhava