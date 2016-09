Potilaiden omaiset ovat valittaneet, että vanhustenhoidossa ja saattohoidon loppuvaiheessa potilasta ei nesteytetä. Nesteytys on keino estää kuivuminen. Suomessa tunnutaan ainakin joissakin piireissä hyväksyttävän, että suonensisäistä nesteytystä – tiputusta – ei saattohoidossa olevalle potilaalle loppuvaiheessa anneta. Asiaa puolustetaan omaisille väitteellä, että tiputus pitkittäisi potilaan kärsimystä.

Kuivatuksen uhriksi joutuneiden potilaiden näkemyksiä ei ymmärrettävästi juuri kuule. Itse jouduin erään leikkauksen jälkeen potilaana kokemaan, miltä kuivatus tuntuu. Voin vakuuttaa, että se on karmeaa!

Kolmekymmentä vuotta sitten olin leikkauksessa, jonka jälkeen en saanut ottaa suun kautta mitään pitkään aikaan. Ravinto ja neste annettiin suoneen tiputtamalla.

Yhtenä päivänä sairaalassa tiputusnesteeni loppui. Valitin janoa, mutta hoitaja kertoi, ettei voi panna uutta tiputusta ilman lääkärin määräystä. Oli pakko odottaa aamulla olevaa lääkärikiertoa. Kului lähes vuorokausi ennen kuin aloin saada taas nestettä suoneen.

Aika ei ole pitkä terveelle ihmiselle, mutta raihnaiselle, laihtuneelle ja kuumeiselle vuodepotilaalle se on minuutti minuutilta jatkuvaa taistelua. Janon tunne on sietämätön. Silloin antaisi mitä tahansa lasillisesta vettä. Tilannetta ei tietenkään voi verrata saattohoitopotilaan kärsimyksiin.

Päätin tuolloin, että janoon en ainakaan halua kuolla.

Siksi olenkin laatinut hoitotahdon, jossa kerron tahtoni olevan, että nesteytystä jatketaan loppuun asti. Kuivatuksen asiantuntijat tai saattohoitolääkärit varmasti teilaavat näkemykseni vääräksi. Joka tapauksessa se on kuitenkin tahtoni.

Neuvoni on: laatikaa hoitotahto ajoissa ja kirjoittakaa siihen, että nesteytystä on jatkettava loppuun asti. Kuivattaminen on kielletty. Viekää hoitotahto hoitavalle lääkärille ja pyytäkää, että se liitetään potilasasiakirjoihin. Antakaa kopio hoitotahdosta lähiomaiselle.

Kalervo Sintonen

Helsinki