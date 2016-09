Helsingin Sanomat kertoi (6.9.) Helsingin yliopiston laajoista irtisanomisista ja niiden vaikutuksista yliopisto-opiskelijoiden arkeen.

Päällimmäisenä tuntemuksena opiskelijoilla tuntuu olevan epätietoisuus, jopa hämmennys: Onko tulevalla kurssillani opettajaa? Järjestetäänkö kurssia ylipäätään? Kenen kanssa voin keskustella kurssivalinnoistani? Mistä saan tukea ja ohjausta opinnoilleni?

Yliopisto-opinnoissa on kautta aikojen korostettu opiskelijan omatoimisuutta, mutta nyt tilanne näyttää jo suoranaiselta heitteillejätöltä. Ymmärsikö yliopiston johto tekojensa seuraukset, kun se päätti irtisanoa yli 300 henkeä yt-neuvottelujen päätteeksi? Suurin leikkaus kohdistui yliopiston hallintohenkilökuntaan – työntekijöihin, jotka huolehtivat arjen sujuvuudesta niin, että opetus- ja tutkimushenkilöstö voi keskittyä ydintehtäväänsä: opettamiseen ja tutkimukseen.

Voikin sanoa, että hallinnollinen työ tuli kertaheitolla näkyväksi Helsingin yliopistolla kuten monesti aiemminkin: silloin, kun se jää tekemättä.

Korkeakoulujen hallintotyö on jo pitkään kärsinyt arvostuksen puutteesta, mikä on näkynyt erityisesti riittämättömänä resursointina. Nyt näyttää siltä, että myös yliopiston koulutustehtävä on jäämässä pahasti tutkimustyön varjoon.

Onko tämä seuraus tutkimuspainotteisten ranking-listojen yleistymisestä? Vai onko Helsingin yliopisto tehnyt tietoisen valinnan keskittyä toiminnassaan tutkimukseen, ja korkeimman opetuksen laatu ja opintojen sujuminen ovat sen toiminnassa toissijaisia?

Jos näin on, tämä olisi hyvä tuoda myös julkisesti esille, jotta erityisesti opiskelijat tietävät, mitä voivat yliopistoltaan odottaa ja tehdä opiskeluvalintansa sen perusteella. Olisi suotavaa, että toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus koskettaisivat myös yliopistoja.

Minna Nieminen

asiamies, koulutuspolitiikka

Akavan Erityisalat