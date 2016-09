Nimimerkki Parempia aikoja odotellessa (HS Mielipide 4.9.) kirjoitti tärkeästä asiasta, joka on viime vuosina koskettanut monia työikäisiä suomalaisia ja heidän lähipiirejänsä. Niin myös minua.

Läheiseni oli töissä keskisuuressa pörssiyhtiössä, jonka kannattavuusongelmia on hoidettu usealla yt-kierroksella. Viimeisin kierros johti sitten pelättyyn lopputulokseen: yli kymmenen vuoden moitteeton työura asiantuntijana ja esimiehenä päättyi tökerösti ja tylysti hoidettuun irtisanomiseen. Potkut olivat iso järkytys hänelle ja meille, jotka olemme seuranneet hänen työuraansa.

Prosessia seuranneena ihmetyttää erityisesti tapa, jolla irtisanomiset päätettiin ja hoidettiin. Mysteeri on myös se, miksi yhtiö ei aktiivisesti etsinyt ja käyttänyt muita työvoimakustannusten sopeutuskeinoja. Jatkuvien yt-prosessien seurauksena ilmapiiri työpaikalla oli epäluulojen ja erilaisen kähmimisen kyllästämä.

Lähtijä on tietenkin potkuista surullinen ja miettii, miksi kävi näin. Oikeudenmukaiset potkut on aina jonkun näkökulmasta mahdoton sanapari eikä juuri lohduta potkut saanutta. Siitä huolimatta jokin tolkku pitäisi olla.

Jos yhtiöön palkataan kaverisuhteilla ihmisiä ja työsuhde jatkuu yt-prosessin jälkeen lähinnä niillä, jotka ovat luovineet itsensä oikeaan aikaan oikeaan seuraan, ei ihme, että epäusko ja pettymys ovat päällimmäisinä. Lähtökeskustelukin oli vain pakollisten muodollisuuksien kylmä täyttämistilaisuus. Yli kymmenen vuotta yhtiön hyväksi tehty työ kuitattiin, tai no ei oikeastaan kuitattu mitenkään. Ei edes kiitetty.

Kysymys on yrityksen valinnoista. Jos omistajat haluavat osinkoja, kuten heidän oikeutensa tietenkin on eikä yrityksen tulovirta riitä, työvoimakustannusten on joustettava. Tämän tarinan yhtiö ei pystynyt jakamaan osinkoja tänä vuonna ja uskoisin, että sen omistajat eivät halua nähdä tämän toistuvan. Joten yhtiön johto valitsi uudet irtisanomiset entisten jatkoksi.

Irtisanomiset olisi kuitenkin voitu hoitaa oikeudenmukaisesti perustellen ja yhtiön etua ajatellen eikä sen mukaan, kuka on kenenkin kaveri. Mutta niin asiaa ei valitettavasti hoidettu. On vaikea nähdä, että muulle kuin työhistorialle ja -panokselle perustuvat irtisanomiset olisivat tämän yhtiön tai laajemmin Suomen talouden etu.

Kavereita ei jätetä tai irtisanota