Olen seurannut yliopistohallinnon tehottomuuteen liittyvää keskustelua kiinnostuneena, koska asia liippaa läheltä. Viimeksi asiasta ovat keskustelleet julkisuudessa Aalto-yliopiston markkinoinnin ja johtamisen professori Pekka Mattila, Åbo Akademin organisaation ja johtamisen professori Alf Rehn ja Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

Olen työskennellyt Aalto-yliopiston palveluorganisaatiossa asiantuntijana viisi ja puoli viime vuotta. Olen kokenut työni mielekkääksi ja monipuoliseksi. Kahdeksasta neljään työ on, onneksi, kaukana todellisuuden työskentelytavasta.

Hallinto ylipäätään on toimintaa kuvaavana käsitteenä käyttökelvoton. Palveluorganisaatio-termi kertoo paljon paremmin siitä työstä, jota organisaatiossamme teemme. Tehtävämme on palvella opiskelijoita, akateemista henkilöstöä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Ihmiset, jotka tekevät työtä palveluorganisaatiossa, ovat hyvin sitoutuneita työhönsä ja yhteiseen päämäärään.

Taitavana provosoijana Pekka Mattila on löytänyt argumenteikseen turhia hallinnollisia piirteitä yliopiston toiminnasta. Allekirjoitan itsekin väitteen, että kaavakkeet pitää muuttaa sähköiseen muotoon ja monet voisi jopa poistaa kokonaan.

Kyse on kuitenkin valtavasta yliopistosta, eikä sen hallinto ole tahmeampaa kuin muissakaan suurissa organisaatioissa. Parannettavaa on, mutta tilanne ei ole toivoton. Palveluorganisaatio itse ei ole halukas lisäämään työn hallinnollisia piirteitä. Teemme jatkuvasti töitä prosessien virtaviivaistamiseksi, siirrämme toimintoja digitaalisille alustoille ja ymmärrämme hyvin, että asiakkaamme odottavat meiltä jatkuvaa uudistumista.

Mattila mainitsi yliopiston tyhjät käytävät. Emme istu neljän seinän sisällä kahdeksasta neljään, vaan tapaamme ihmisiä ja kysymme, mitä opiskelijat, akateeminen henkilöstö ja kumppanimme tarvitsevat, jotta he voivat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaiken taustalla on pyrkimys edistää yliopiston strategian toteutumista. Työmme on lisäksi usein mobiilia, ajasta ja paikasta riippumatonta. On vanhanaikainen ajatus, että yliopiston palveluhenkilöstö istuisi hallintokäytävällä pyörittämässä papereita.

Töitä yliopistossa on leikkausten jälkeen yhtä paljon kuin ennen, mutta työntekijöitä tekemässä tätä työtä on aiempaa vähemmän. Painetta ja stressiä helpottaa työn tärkeä päämäärä.

Jenni Kuusivuori

asiantuntija, Tuusula