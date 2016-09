Niin sanottu liikenneraivokeskustelu sai taas jatkoa, kun jalankulkija kertoi pyöräilijän lyöneen häntä nyrkillä kasvoihin Helsingin Herttoniemenrannassa. Lyöntiä oli edeltänut tilanne, jossa jalankulkija oli huomauttanut pyöräilijää jalkakäytävällä ajosta. Kertomansa mukaan hän olisi muutoin kokenut vastoin periaatettaan hyväksyvänsä liikennesääntöjen rikkomisen.

Kaikkinainen kasvoihin lyöminen, kuristaminen ja ties mikä väkivalta on ehdottoman tuomittavaa ja tulee saada kitketyksi. Mielestäni pelkkää periaatteesta tapahtuvaa huomauttelua tulisi kuitenkin välttää. Huomauttelu on suotavaa vain tapauksissa, joissa joku aiheuttaa toiminnallaan konkreettisen vaaratilanteen. Tällöin on aiheellista kysyä, eikö toinen ymmärtänyt aiheuttavansa vaaraa muulle liikenteelle.

Herttoniemenrannankin tapauksessa tuntuu kuitenkin selvältä, että keski-ikäinen pyöräilijä on hyvin tiennyt rikkovansa sääntöä. Periaatteellista huomauttelua pidetään helposti nillittämisenä: huomautettu asetetaan ymmärtämättömän lapsen asemaan. Sääntöjen valvonta kuuluu kuitenkin vain poliisiviranomaisille.

Ennen huomauttamista kannattaisikin arvioida tekoa myös tekijän, ei vain sääntöjen näkökulmasta. Pyöräilijällä voi hyvinkin olla tilannekohtaisesti terveeseen järkeen perustuva syy toiminnalleen. Asun Herttoniemenrannassa ja tunnen kyseisen Laivalahdenkaaren hyvin. Vastikäänkin ohi ajaessani huomasin, että pyöräilykaistan tukki kokonaan talon julkisivuremonttia varten kaistalle pysäköity nosturiauto.

Itse rikon liikennesääntöjä oikeastaan päivittäin: en esimerkiksi näe mieltä painella suojatiellä nappeja ja odotella vihreää valoa, jos tie on tyhjä satojen metrien matkalta. Tämä johtaisi vain siihen, että minuutin päästä paikalle saapuva autoilija joutuisi pysähtymään turhaan vuokseni.

Pekka Heikkinen

Helsinki