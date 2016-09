Julkisessa keskustelussa tuodaan usein esiin, että ylipainoisten pitäisi lisätä liikuntaa. Monella ylipainoisella on kuitenkin ongelma: heillä ei ole mahdollisuuksia osallistua samanlaisille ryhmäliikuntatunneille tai kuntosaliharjoitteluihin kuin muun muassa ne, jotka ottavat selfieitä, keikistelevät peilien edessä ja pähkäilevät muutamaa ylimääräistä kiloaan.

Miksei kukaan perusta Helsinkiin samanlaista vain XXL-kokoisille tarkoitettua liikuntasalia kuin Kuopiossa on? Kyllä minäkin kävisin salilla ja ryhmäliikuntatunneilla, jos siellä olisi samaa kokoluokkaa olevia ihmisiä.

Ei ole mukava mennä ryhmäliikuntatunnille, kun ei pysy mitenkään ryhmän perässä. Sanotaan vain, että tee oman jaksamisen mukaan. Teen tietenkin, mutta kun muut ovat tekemässä jo kolmatta sarjaa hymyssä suin, minä teen ensimmäistä hikipisarat norona valuen.

Jos ryhmässä olisi vain ylipainoisia, tuntien sisältö voitaisiin suunnitella sen mukaan, mitä ylipainoiset jaksavat. Monikaan ylipainoinen ei kykene menemään mahalleen, selälleen tai polvilleen tekemään liikkeitä. Kuntosalilla on sama juttu. Olisi paljon mielekkäämpää ähistä ja puhista samankokoisten kanssa.

On masentavaa mennä pukuhuoneeseen vaihtamaan niitä ainoita päälle mahtuvia sortseja ja t-paitaa ja katsoa, kun timmit mimmit pukevat päälle omiaan.

Miksi me isot ihmiset vain harvoin löydämme sopivia vaatteita kuntoiluun? Muutamasta normaalista vaatekaupasta saattaa löytyä vaatteita meillekin, mutta urheiluliikkeissä niitä ei ole. Tai jos on, huomaa, että käsitys isosta ihmisestä on usein ihmeellinen: XXL-kokoinen paita on lähes aina L-kokoiselle sopiva.

Onneksi on kuitenkin myönteisiäkin esimerkkejä. Kiitos Helsingin kaupungille, joka järjestää XXL-kokoisille vesijumppaa. Kyllä siellä heti huomasi, että kaikki paikalle tulleet nauttivat vesijumpasta täysillä, kun ei tarvinnut miettiä, miltä näyttää uimapuvussa tai miten kehtaa riisuutua.

Moni lukija varmaankin nyt ajattelee, että tämä on vain omassa päässäni, etten kehtaa mennä mihinkään. Onhan se sitäkin, mutta uskallan väittää, että ylipainoiset liikkuisivat enemmän, jos heille olisi oma kuntosali.

Yksi ujo ylipainoinen