Mielipidesivulla oli kirjoitus työhön paluusta perhevapaiden jälkeen (HS 10.9.). Kirjoittaja oli irtisanottu heti äitiysvapaalta paluun jälkeen.

Kirjoittajan kokemukset ovat valitettavan yleisiä työelämässä. Naispuoliset työntekijät ovat äitiyslomalla ja usein myös hoitovapaalla.

Perhevapaiden jälkeen työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Työnantaja on perhevapaan aikana saattanut järjestellä yhtiön toimintaa uudelleen. Palatessaan töihin työntekijä voi joutua toteamaan, ettei aikaisempaa työtehtävää enää ole. Jos perhevapaalla olleen työntekijän tehtäviä hoitamaan on otettu toinen työntekijä sijaiseksi, jolla korvataan perhevapaalla olleen työntekijän työpanos, tilanne on ongelmallinen.

Työnantajan, jonka lain mukaan täytyy selvittää tai selvityttää yhtiön mahdollisuudet tarjota perhevapailta töihin palaavalle työntekijälle entisiä tai niihin rinnastettavia työtehtäviä, voi olla vaikea osoittaa painavaa ja hyväksyttävää syytä sille, minkä takia paluu entisiin työtehtäviin ei onnistu. Naispuolinen työntekijä on saattanut menettää työnsä sukupuolen ja perhevapaan käytön vuoksi. Silloin työntekijän kannattaa ammattiliittonsa avulla selvittää oikeutensa. Asiaan voi liittyä tasa-arvo-ongelma ja syrjintää.

Perhevapaiden jälkeisen työhön paluun ongelmat puhuvat perhevapaiden tasapuolisemman jaon puolesta. Isiä tulisi kannustaa riittävän tehokkaasti nykyistä enemmän vanhempainvapaita. Tällöin vanhemmat jakaisivat tasaisemmin sekä vanhemmuuden velvollisuudet että pitkistä perhevapaista johtuvat tosiasialliset tai kuvitteelliset riskit urakehityksen heikentymiselle.

Yhtä luonnollista täytyy olla myös lasten sairastelusta johtuvien poissaolojen jakaminen. Vanhempainvapaiden tasaisemmalla jaolla saattaisi muun ohessa olla myönteisiä heijastevaikutuksia myös selittämättömän palkkaeriarvoisuuden ehkäisemisessä. Se johtaisi tasa-arvoisempaan työ- ja perhe-elämään.

Patrik Stenholm

lakiasiainpäällikkö

Ammattiliitto Pro ry