Nimimerkki Yksi ujo ylipainoinen ilmaisi (HS.fi/mielipide 12.9.) toiveensa saada ylipainoisille omia kuntosaleja. Hän kirjoitti, että ohjattuun liikuntaan ja salille olisi ylipainoisena helpompi mennä, jos muut kuntoilijat eivät olisi niin timmejä.

Olen vaikeasti lihava. Olen aloittanut kuntosaliharrastuksen kesällä ja nautin siitä suuresti. Viereisellä juoksumatolla tai voimailulaitteella omaa treeniään on päivästä ja kellonajasta riippuen tekemässä timmi kaksikymppinen nainen, vapaapäivällään oleva roteva ensihoitajamies, eläkeläinen tai hunnutettu maahanmuuttajanainen.

Vaikka meitä erottavat sukupuoli, ikä, paino ja etninen tausta, meitä yhdistää halu huoltaa kehojamme. Kokemukseni on, että kukin meistä on kiinnostunein omasta treenistään, ei naapurilaitteella hikoilevasta kuntoilijasta. Treenisarjojen välillä kaikkia näyttää kiinnostavan älypuhelin enemmän kuin kanssakuntoilijan paino.

Haaveilin 30 vuotta kuntosaliharrastuksesta mutta en uskaltautunut salille, koska arkailin painoani. Pelkäsin, että joku sanoo jotain ikävää, minulle nauretaan ja joudun häpeämään itseäni. Tai että joku nappaa minusta kuvan ja sitten somessa ivataan lihavaa salilla kävijää. Nyt, kun kuntosaliharjoittelu on osa elämääni, harmittelen syvästi, että annoin pelkojeni estää minua käymästä salilla. Kuntosalilla minua ei ole kertaakaan katsottu pitkään, eikä kukaan ole sanonut sanaakaan koostani tai jaksamisestani. Enkä koskaan ole ollut salilla ainoa painonsa kanssa kamppaileva.

On tärkeää tarjota pullukkajumppia niitä toivoville, mutta omia kuntosaleja en meille lihaville toivo. Kokemukseni on, että hoikat kanssaihmisemme kyllä hyväksyvät meidät mukaan kuntoilemaan. Ehkä meidän paino-ongelmaisten olisi jo aika oppia suvaitsemaan hoikat, timmit ihmiset. He osaavat hallita painoaan meitä paremmin, mutta sen ei pidä aiheuttaa meissä lamaannuttavaa häpeää, joka estää liikunnan harrastamisen yhdessä heidän kanssaan.

Salil eka, salil vika