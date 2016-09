Riitta Korpisaari kirjoitti (HS 14.9.) käynnistään helsinkiläisen sairaalan päivystyksessä. Hän oli tuntenut turvattomuutta ja arvottomuutta. Pahoittelemme tapahtunutta.

Asiakkaan kohtaaminen ja luottamuksen saaminen ovat hoidossa ensiarvoisen tärkeitä. Kun olemme sairaita, olemme heikoimmillamme. Meidän on pystyttävä luottamaan siihen, että kaikista pidetään huolta.

Kirjoittaja kertoi hoitajien käyttäytyneen epäasiallisesti, kun hän oli kertonut vanhuksen hädästä. Asiakkaan esiin tuoma tieto toisen asiakkaan hädästä, jota henkilökunta ei huomannut, on meille arvokasta. Pahoittelemme, jos suhtautuminen on ollut epäasiallista. Päivystyksessä työ on raskasta ja sisältää monenlaisia haastavia tilanteita. Ammatillinen ja inhimillinen kohtelu kuuluvat kuitenkin kaikille, ja edellytämme sitä koko henkilökunnalta.

Suhtaudumme vakavasti kaikkeen palautteeseen, ja olemme jo käynnistäneet selvityksen asiasta. Henkilöstömme tekee työtään ammattitaitoisesti ja sydämellään. Toivomme, että asiakkaat voivat vastedeskin tulla luottavaisin mielin päivystykseen.

Veronica Renwall

johtava ylihoitaja

Mia Laiho

johtajalääkäri, päivystys, Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto