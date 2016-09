Nimimerkki Yksi ujo ylipainoinen nosti (HS.fi/mielipide 12.9.) lihavien liikunnan puheenaiheeksi – hyvä niin. Helsingissä on nyt runsaat puoli miljoonaa asukasta. Tilastojen mukaan vuonna 2011 työikäisestä väestöstä ylipainoisia oli 51 prosenttia: miehistä 60 ja naisista 44 prosenttia. Siis noin 300 000:lla Suomen pääkaupungin alueella asuvalla ihmisellä on jonkin verran ylipainoa.

Sairaalloisesti ylipainoiset tarvitsisivat monenlaista tukea painonsa pudotukseen. Yliopistollisen sairaalan lihavuusyksikön tutkijoidenkin mukaan tukea on heikosti saatavilla, ja oikeastaan ainoaksi todelliseksi vaihtoehdoksi tarjotaan lihavuusleikkauksia. Mutta on paljon sellaisia kaltaisiani lihavia ihmisiä, jotka eivät halua riskialttiiseen ja tuhansia euroa maksavaan leikkaukseen. He haluaisivat saada tukea painonpudotukseen muilla keinoin.

Ensimmäinen ja hyvin tärkeä asia on löytää mielekäs liikuntaharrastus. Monelle sairaalloisen lihavalle ainoa terveellinen vaihtoehto alkuvaiheessa on vedessä tapahtuva liikunta, koska nivelet ja kroppa eivät muuta aluksi kestä.

Kaupungin vastaus XXL-kokoisten tarpeisiin on muutama vuosi sitten aloitetut vesiliikuntaryhmät, joihin osallistuakseen kehon painoindeksin on oltava vähintään 30. Liikuntaa aloitteleville aikuisille on neljä ryhmää, joista XXL-naisille on suunnattu vain yksi. Ryhmän koko on noin 20 henkeä, ja viimeksi ryhmä täyttyikin 20 minuutissa ilmoittautumisten alettua. Useilta lihavilta jäi mahdollisuus päästä mukaan liikkumaan.

On myös huomattava, ettei yksi viikkotunti oikein riitä tehokkaaseen painonpudotukseen. Muuta ei nyt kuitenkaan ole tarjolla.

Monet miettivät, että onhan noita ryhmiä muuallakin kuntokeskuksissa. Suurella osalla väestöstä ja ennen kaikkea monella lihavalla ei ole varaa maksaa kuntokeskusten tuntimaksuja. Lihavuudessa ja köyhyydessä kun on oma korrelaationsa.

Seuraavaksi sanotaan, että lenkille vaan – se on ilmaista. Tottahan toki, mutta kun on tarpeeksi ylipainoa, edes asiantuntijat eivät suosittele kävelyä saati juoksua. Seuraavaksi vastataan, että onhan muitakin ilmaisia lajeja. Varmasti, mutta mielekkään liikunnan pitäisi olla kaikkien oikeus, ei vain hyvätuloisten.

Erityisryhmille kuten senioreille, maahanmuuttajille, lapsille ja nuorille on kaupungin liikuntatarjontaa kaupunginosittain kattavasti, ja niin pitääkin. Nyt vain yksi erityisryhmä jää vaille riittäviä palveluja.

Uimahalliin ja kuntosalille lähtö vaatii todella lihavalta ihmiseltä luonteenlujuutta, koska ikävä tosiasia on, että miltei aina joutuu joidenkin ihmisten pilkan kohteeksi.

Aloittamisen helpottamiseksi lihavien omat liikuntaryhmät olisivat erittäin tärkeitä. Motivaatio ja mielekkyys liikuntaan tulisivat yhdessä, vertaisten keskellä. Joillakin luonteenlujuutta on mennä normaalipainoisten sekaan kiloinensa, mutta tätä ei missään nimessä pidä yleistää. Niillekin, joilla tätä kovaa luonnetta ei ole, pitäisi olla tarjolla liikuntaan ja painonpudotukseen kannustavat ihmiset ja tilat. Tuomitsemalla, syyllistämällä ja lyömällä lyötyä ei saavuteta koskaan mitään hyvää.

