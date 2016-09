Usein valitetaan, että Suomessa vanhustenhoito on retuperällä. Hiljattain on uutisoitu Nordcare-tutkimuksesta, josta on käynyt ilmi, että muissa Pohjoismaissa hoitajamitoitus vanhustenhoidossa on parempi kuin Suomessa.

Juha Sipilän (kesk) hallitus on aikeissa vähentää vanhustenhoidon hoitajamitoitusta entisestään. Nyt vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa on entistä heikommassa kunnossa olevia vanhuksia. Kotihoitoa tulee lisätä mutta ei vanhainkotien kustannuksella.

Hoitajien ylikuormittaminen vaikuttaa suoraan hoidon laatuun. Joissain paikoissa on vielä ihan normaalia, että kaatuilevia vanhuksia sidotaan tuoleihinsa tai sänkyihinsä, mikä on suorastaan keskiaikaista. Syynä ei ole ainoastaan työntekijöiden puute vaan myös toimintakulttuuri. Resurssien leikkaaminen ei auta kehittämään ikääntyneiden laitoshoitoa.

Onko ihme, ettei sairaanhoitajaopiskelijoita kiinnosta lähteä vanhuspuolelle?

Sonja Notley

sairaanhoitajaopiskelija, Helsinki