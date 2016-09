Nimimerkki Sairaanhoitaja mielipidesivulla: Missä muussa työpaikassa asiakas ensimmäiseksi haukkuu työntekijän ja kertoo, ettei luota tämän toimintaan?

Olen lukenut surullisena, hämmentyneenä ja vähän vihaisenakin kommentointia sairaaloista ja hoitohenkilökunnan työstä.

Olen työskennellyt päivystyspoliklinikalla, kotihoidossa, päihdehuollossa sekä pitkäaikaisosastolla. Missään muualla kuin päivystyspoliklinikalla en ole saanut osakseni yhtä huonoa kohtelua ja vaatimuksia potilailta. Osa potilaista on asiallisia, mutta on myös potilaita, jotka päivystyspolille saapuessaan ensimmäiseksi esittävät vaatimuksia, joita emme voi toteuttaa. Usein päivystyksessä on paljon potilaita, eikä saapumisjärjestys valitettavasti ole tutkimusjärjestys.

Usein kuulemme jo heti potilaan tullessa, kuinka hän ei halua olla hoidossa tässä sairaalassa ja kuinka me hoitajat emme osaa työtämme. Tästä tulee ainakin minulle paha mieli ja motivaationi vähenee. Olenhan vain ihminen. Missä muussa työpaikassa asiakas ensimmäiseksi haukkuu työntekijän ja kertoo, ettei luota tämän toimintaan? Mikä muu ammattikunta suostuisi tällöin tekemään töitä ja vielä hymyssä suin?

Olen väsynyt ja turhautunut siihen, että hoitajia syytetään ja meidän kimppuumme hyökätään avoimesti. On toki totta, että hoitajia on monenlaisia, ja jotkut ovat väsyneempiä kuin toiset.

Tästä päästäänkin peruskysymykseen: kenen syy tämä on? Uskon vahvasti, että henkilökunnan ja työhyvinvoinnin lisääminen poistaisi ainakin osan ongelmasta. On helppoa olla empaattinen, kun on aikaa oikeasti kohdata potilas eikä samalla tarvitse miettiä esimerkiksi viereisellä pedillä makaavaa kivuliasta potilasta. On helppoa olla empaattinen, kun tietää, että joku toinen, jolla on oikeasti aikaa, saattaa viereisellä pedillä olevan vessaan. Mutta entä jos aikaa ei ole? Tapahtuneista saamme lukea lehdistä.

Tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että kiire ja resurssipula kaadetaan meidän hoitajien niskaan. Mekin kärsimme tästä. Ja me olemme myös ihmisiä, vaikka meiltä ihmeitä odotetaankin.

Sairaanhoitaja