Asukaspysäköinnin hintaa tulee nostaa nykyisestä tasosta. Vuonna 2014 sovittu maltillinen kahden euron vuosittain toteutettava kuukausikorotus on riittämätön. Pysäköinti tulee saada lähemmäs kaupunkisuunnitteluviraston laskemaa kadunvarsipaikan todellista 680 euron vuosihintaa.

Kantakaupungin kadunvarsilla on paljon pitkäaikaissäilytyksessä olevia autoja. Tämä on ollut mahdollista edullisen asukaspysäköinnin takia. Samaan aikaan autoa säännöllisesti tarvitsevat joutuvat etenkin iltaisin etsimään pitkiä aikoja vapaata parkkipaikkaa. Jokailtainen puolen tunnin parkkipaikan metsästys on ajan haaskausta. Nostamalla asukaspysäköinnin hintaa luvan ostavat vain sitä todella tarvitsevat.

Autottomille helsinkiläisille on vaikea perustella, miksi heidän pitää tukea näin merkittävällä summalla yksityisautoilua. On selvää, että Helsingissä rahoitetaan verovaroin toimintoja, joista saatavat hyödyt eivät kohdistu kaikkiin. Tulevaisuuden kunnassa yhteisesti kerättyjä varoja tulee ohjata autoilun sijasta tärkeämpiin toimintoihin, kuten nuorten ja lasten hyvinvointiin.

Pysäköintipoliittista keskustelua on pitkään käyty kahden ääripään, autoilun vastustajien ja sen edunvalvojien välillä. Pysäköinnistä pitää pystyä puhumaan enemmän järjellä ja vähemmän tunteella. Fiksummasta pysäköintipolitiikasta hyötyvät viimein sekä autoa säännöllisesti käyttävät että ne, jotka eivät tarvitse omaa autoa.

Otto Meri

lakimies, Helsinki