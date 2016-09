VVO-konserni perustettiin vuonna 1969 helpottamaan kaupunkeihin muuttavien, työssä käyvien ihmisten asuntopulaa ja tarjoamaan heille turvallista ja kohtuuhintaista vuokra-asumista. VVO-konsernin tuotantoa rahoitettiin vuosituhannen loppupuolelle asti runsaasti valtion asuntorahaston niin sanotuilla aravalainoilla, eli tuotanto oli sosiaalista asuntotuotantoa.

Tuotannon alkuperäisenä tavoitteena ei ollut voiton maksimointi vaan kohtuuhintainen asuntotuotanto.

Nykyään VVO-yhtymä Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan. Osinkopolitiikkana on jakaa vähintään 50 prosenttia Lumo-segmentin operatiivisesta tuloksesta, jos omavaraisuusaste on suurempi kuin 40 prosenttia. Yhtiö tekee vahvaa tulosta vuokralaisten kustannuksella. VVO-yhtymä Oyj on nykyään Suomen suurin yksityinen vuokranantaja ja määrittelee näin yleisen vuokratason markkinoilla.

Myös nykyään valtio tukee voimakkaasti VVO:n tuloksen muodostamista ja myös kaikkien vapailla markkinoilla olevien vuokranantajien, koska suuri osa vuokralaisista saa asumistukea. Jos VVO palaisi juurilleen tarjoamalla vuokralaisille kohtuuhintaista asumista, myös vapailla markkinoilla olevan vuokrakannan pitäisi seurata sitä.

Tästä seurauksena olisi asumistukimaksujen runsas aleneminen ja valtion menojen lasku.

Tähän alkuperäisen tavoitteen mukaiseen kohtuuhintaiseen vuokratasoon päästään, jos yhtiön osakkeenomistajat päättävät niin. Osakkeenomistajia ovat Ilmarinen, Varma, Metallityöväen Liitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Rakennusliitto ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Ammattiliitto Pro ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Tehy ry. Ne omistavat yhtiöstä 91,59 prosenttia.

Varsinkin ammattijärjestöjen toimintaan sopii huonosti se, että ne tekevät voittoa jäsentensä kustannuksella.

Eero Laasila

eläkeläinen, Helsinki