Päivystys voidaan järjestää joko sarjatyönä tai rinnakkaisprosessina. Suomessa päivystys on järjestetty sarjatyönä: potilas odottaa odotustilassa vuoroaan ja henkilökunta pyrkii hoitamaan mahdollisimman paljon asioita päivävastaanoton tapaisesti.

Toinen tapa olisi heti käynnistää hoitoprosessi valvotussa tilassa ja hoitaa rinnakkain useita potilaita. Näin menetellen odotusaikaa ei tarvita.

Tanskassa Odensen yliopistosairaalan keskitetty päivystysyksikkö palvelee puoltatoista miljoonaa asukasta. Odensen päivystysyksikkö hoitaa päivässä 300–450 potilasta tietämättä itse, montako potilasta hakeutuu hoitoon päivän aikana. Päivystysrenkaassa on 65 lääkäriä päivittäin. Ruuhka-aikana henkilökuntaa lisätään tarpeen vaatiessa.

Päivystysalueen yleislääkäripäivystys on järjestetty yhteistyössä alueen perustason lääkäreiden kanssa. Apuna käytetään myös autoilevia päivystäviä lääkäreitä, jotka yleensä pystyvät saapumaan yhden tai kahden tunnin kuluessa kutsusta. Alueen päivystyskontakteista 220 000 hoidetaan potilaan läsnä ollessa ja 600 000 puhelimitse. Kannattaa kiinnittää huomiota puheluiden suureen määrään: tätä mahdollisuutta käytetään meillä liian vähän, mikä on osasyy ruuhkiin.

Odensen sairaalan päivystysyksikössä ei ole odotustilaa – hoitoprosessi alkaa heti. Toiminta on prosessiohjattu siten, että eri pisteillä on tavoiteajat. Potilaan ensimmäinen lääkärikontakti, 15 minuuttia hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen, on yleislääkäri. Hänen on kuuden minuutin aikana päätettävä, meneekö potilas takaisin kotiin ja myöhemmin jatkotutkimuksiin, päivystysyksikön kirurgiseen tai konservatiiviseen tutkimuslinjaan vai suoraan osastolle.

Kirurgisella ja konservatiivisella linjalla päivystävän seniorilääkärin tapaamisen tavoiteaika on 30 minuuttia ja toteutuma 41 minuuttia.

Myös osaprosesseille on tavoiteajat. Röntgen- ja laboratoriotutkimukset on saatava 15 minuutissa. Tulosten on oltava valmiina 90 minuutissa. Digitalisaatio toimii myös käytännössä. Potilaiden kulkua seurataan näyttötaululla. Jos jonnekin tulee ruuhkaa, seniorilääkäri selvittää tilanteen.

Kokonaisläpimenoaika on Odensessa saatu alle neljän tunnin tavoiteajan: kolmeen tuntiin 40 minuuttiin.

Vastaavan tyyppinen ohjeaikoihin perustuva järjestelmä on käytössä monissa Keski-Euroopan sairaaloissa. Odotustiloja ei ole, koska niitä ei tarvita. Lääkäri tavataan 15 minuutissa tai aikaisemmin.

Jos päivystystoiminnan halutaan sujuvan, tarvitaan uusi tapa organisoida päivystys. Päivystyksessä on jo tarvittava henkilökunta, joten resurssilisäyksiä ei tarvita. Tämä kävi ilmi Interreg-projektista Future Health. Siinä tehdyssä 12 päivystysyksikön vertailussa suomalaiset yksiköt sijoittuvat kärkeen sekä mitattaessa työtunteja käyntiä kohti että odotusaikojen pituutta.

Tiloja täytyy mahdollisesti järjestellä uudelleen, ja odotukselle tai läpimenolle on asetettava tavoiteajat. Tavoiteaikoja on koko henkilökunnan pystyttävä myös seuraamaan reaaliaikaisesti näytöiltä. Ruuhka-aikoina on voitava kutsua lisätyövoimaa.

Uudistus voidaan toteuttaa nopeasti, kun kunnalliset tai maakunnalliset luottamusmiehet niin päättävät.

Erkki Vauramo

professori, tutkija

Aalto-yliopiston Sotera-instituutti