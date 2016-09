Nimimerkki Pitkäaikaistyötön bisnesnainen kirjoitti (HS.fi/mielipide 19.9.), ettei hän saa pankista lainaa ja menetti sen vuoksi loistavan mahdollisuuden. Kaikesta huolimatta hän tekee uutta liiketoimintasuunnitelmaa.

Onneksi pankkilainan lisäksi on muitakin tapoja saada rahoitusta liikeidean toteuttamiseen. Yksi tällainen tapa on joukkorahoitus.

Joukkorahoitus yhdistää perinteisen FFF-ajattelun ja nykyajan digielämän ilot. FFF eli ”Friends, Fools and Family” on vanha termi. Sitä käytetään kuvaamaan niitä ihmisiä, joiden taloudellista ja sosiaalista pääomaa aloitteleva yrittäjä voisi harkita liiketoimintansa tukemiseen. Nykyisin kutsuisin hulluja (fools) mieluummin faneiksi (fans), sillä ulkomailla ja myös Suomessa on loistavia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat perustaneet bisneksensä olemassa oleviin faneihinsa ja tuleviin asiakkaihinsa.

Yksi maailmalla kuuluisa suomalainen joukkorahoitettu esimerkki on Linda Liukkaan Hello Ruby -kirjakampanja, mutta esimerkkejä löytyy myös ihan läheltä: Helsingin Katajanokalla sijaitseva Allas Sea Pool, sosiaalinen verkko-oppimistyökalu Claned ja Iron Sky -elokuvat ovat alkutaipaleella joukkorahoitettuja.

Rahoituksen hankkiminen joukkorahoituksen kautta vaatii yrittäjänalulta erityisesti panostusta taloudelliseen ja liiketoiminnan strategian suunnitteluun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Sopiiko ennakkomyyntiin perustuva joukkorahoitus paremmin vai olisiko kyseessä tarve joukkorahoitetulle lainalle? Ovatko tukijat ja tulevat asiakkaat sen verran innoissaan ideasta, että haluavat tulla osakkaaksi perustettavaan yritykseen?

Rahoituksen hankkiminen omalla naamalla vaatii erityisesti pokkaa. Vaikka rahan saisi, liiketoiminnan pyörittäminen ei ole ikinä helppoa. Aina tulee ikäviä yllätyksiä, ja sometaitoisten rahoittajien pitäminen tyytyväisenä vaatii oman panostuksensa.

Suomessa viranomaiset ovat tehneet pitkäjänteisesti työtä sen eteen, että pelisäännöt on tehty selviksi joukkorahoituspalveluita tarjoaville tahoille, rahoitusta hakeville yrityksille ja yksittäisille sijoittajille. Suomen taloudelle on tärkeää, että uudet liikeideat voivat saada tarvitsemaansa rahoitusta. Tavalliset säästäjät voivat kokeilla bisnesenkelin kaltaista toimintaa pienillä rahapoteilla. Lisäksi perinteiset toimijat kuten pankit ovat harkitsemassa joukkorahoituksen lisäämistä tuotevalikoimaansa.

Olisi hienoa, jos Pitkäaikaistyötön bisnesnainen uskaltaisi harkita joukkorahoituksen eri muotoja toimintansa aloittamiseksi. Suomi tarvitsee jokaista, joka harkitsee ryhtyvänsä yrittäjäksi. Joukkorahoituksen avulla kuka tahansa pääsee kokeilemaan, olisiko hänen ideastaan oikeaksi liiketoiminnaksi.

YC Felin

Helsinki