Elokuun alusta on tullut voimaan laki, joka rajaa perheen lasten päivähoito-oikeuden 20 tuntiin viikossa, jos toinen vanhemmista on kotona. Lakimuutoksen tarkoituksena on saada vauvaa hoitavat äidit hoitamaan myös vanhemmat lapsensa kotona siinä sivussa, aivan kuin vastasyntyneellä ja leikki-ikäisellä olisi samat tarpeet ja vuorokausirytmi.

Toisaalta laki ajaa naiset pois kotiäitiydestä nopeammin kuin perheen tilanne sitä muuten edellyttäisi: useamman eri-ikäisen lapsen kotihoito ei ole mikään pikkujuttu. Riittämättömyyden tunne on miltei taattu, eivätkä aika ja voimat tahdo riittää mihinkään muuhun äitiyden lisäksi.

Suurempi ongelma on kuitenkin siinä, että äideiltä poistettiin samalla oikeus määritellä itse, ovatko he kotiäitejä vai eivät. Jo pelkkä synnyttäminen näyttää rajaavan vanhempien lasten päivähoito-oikeutta, kun katsoo varhaiskasvatusvirastojen päätöksiä: vauvaa kotona hoitava äiti ei voi olla samanaikaisesti päätoiminen opiskelija. Ei, vaikka tällä tavalla vanhempi voisi nopeuttaa valmistumistaan ammattiin. Äidin opiskelulle vauvan hoidon ohella ei siis jätetä teoreettistakaan mahdollisuutta, ellei perhettä ole siunattu hyvällä ja sitoutuneella tukiverkolla tai riittävällä varallisuudella yksityistä päiväkotia varten.

Hallituksella tuntuu olevan niin kova pyrkimys saada äidit työelämään, että siinä sivussa unohtuu, ettei läheskään kaikilla ole työelämää, johon palata. Nyt pieni- ja keskituloisilta usean lapsen perheiltä on käytännössä viety päätäntävalta määritellä itse, mikä hoitomuoto on kullekin lapselle sopivin perheen oma tilanne huomioiden.

Olisikohan kansantaloudellisestikin hyödyllisempää tukea vanhempien valmistumista ammattiin ja näin siirtymistä jopa ensimmäiseen kunnolliseen työpaikkaan kuin puuttua perheen sisäisiin asioihin itsemääräämisoikeutta polkien?

Alisa Leppäkoski

opiskeleva äiti, Helsinki