Setäni, 87, halusi antaa äidilleni, 83, rahaa hyvitykseksi siitä, että setä nauttii vanhoilla päivillään parempaa eläkettä kuin äitini, koska sai opiskella hyvään ammattiin. Äidilläni tätä mahdollisuutta ei ollut. Setäni lähetti kolme 500 euron seteliä kirjattuna kirjeenä. Rahat katosivat Postissa.

Kumpikaan vanhuksista ei saanut apua asiamiesposteissaan. Viikkojen päästä äitini soitti ja pyysi: ”Voikko sä teherä jotaki ku S-marketis ne ei osaa sanua mitää?”

Tein minkä pystyin.

Posti oli kadottanut kirjeen ja kieltäytyy maksamasta katoamisesta mitään korvausta, koska kirjeessä oli rahaa. Netissä olevissa kuluttajien ehdoissa mainitaan pienellä präntillä, ettei rahaa saa lähettää kirjattuna kirjeenä. Yrityksille Posti kuitenkin suosittelee kirjattua kirjettä arvopostin lähettämiseen.

Setäni käyttämä asiamiesposti väitti kertoneensa sedälleni, että raha on lähetettävä postivakuutettuna kirjeenä. Setäni olisi kuitenkin varmasti toiminut ohjeiden mukaisesti, jos hän olisi ohjeet saanut.

Kuluttaja-asiamiehen tulee valvoa Postin toimintaa, mutta sieltä käskettiin olla yhteydessä Viestintävirastoon, josta käskettiin olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen. Mitään ei tapahdu. Ei tule vastauksia soittoihin eikä sähköposteihin.

Vielä on jäljellä yksi toivo: rikosilmoitus. Ehkä poliisi selvittää, kuka kirjeen vei.

Turha luulo. Syyttäjä päätti olla tutkimatta, koska tutkinta on vaivalloista eikä postin katoamisella ole yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Luulisi kirjevarkauksilla olevan yhteiskunnallista merkitystä.

Jos Postilla olisi velvollisuus korvata kadonnut kirjattu kirje, se pyrkisi estämään kirjeiden katoamisen. Piiloutumalla nettiehtojen taakse Postin kustannus on nolla. On halpaa tulostaa kielteinen korvauspäätös – halvempaa kuin katoamisten estäminen.

Postin on postitoimipaikassa varmistettava asiakkaan tietävän, että raha on lähetettävä vakuutettuna. Viimeistään poliisin on puututtava kirjevarkauksiin. Rikosilmoitusta tehdessämme poliisi kertoi kirjeitä häviävän paljon. En ihmettele. Eihän kukaan piittaa. Tiedotusvälineet kertovat huijauksista, joissa laskuja vaihdetaan vääriin. Missä se tapahtuu, kun vastaanottajan postilaatikko on lukittu?

Tapaus on aiheuttanut molemmille vanhuksille suurta harmia ja ahdistusta. Kumpikaan ei ymmärrä, miten kirjeitä voi kadota eikä kukaan piittaa. Heistä tuntuu, että heitä on petetty. Minusta he ovat oikeassa.

Äitini kysyi minulta: ”Mihinä voi olla, että saa varaastaa?”

Sanoin hänelle, että Postissa. Kun kukaan ei tutki eikä piittaa, varkaalla ei ole kiinni jäämisen riskiä.

Vanhusten postiasian hoitaja