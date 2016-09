Helsingin Sanomissa on pohdittu lapsettomuuden syitä. Väestöliiton tutkija Anneli Miettinen (27.9.) antoi varsin asenteellisen näkökulman asiaan. Väestöliitolle tyypilliseen tapaan Miettinen listasi liudan hedonistiseen ja itsekeskeiseen elämäntapaan linkittyviä motiiveja pidättäytyä lastenteosta.

Koen vaimoni kanssa tämän kaltaiset asenteet loukkaavina. Uskon, että myös monella muulla lapsettomalla on samanlaisia tuntoja.

Olemme olleet yhdessä parikymppisistä lähtien, ja nyt nelikymppisinä yhteistä elämää on takana 20 vuotta. Miettisen oletusten vastaisesti emme ole kiertäneet maailmaa, etsineet elämyshakuisesti aina uusia avoimia ovia tai olleet edes erityisen urakeskeisiä. Televisiokaan ei ole ollut antamassa elämänohjeita viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Kun olen yrittänyt analysoida sitä, miksi lasten hankkiminen ei tullut koskaan ajankohtaiseksi, päädyn juuri yksinkertaiseen elämäntapaan. Olemme olleet aina hieman ulkopuolisia ja ilmeisesti tästä syystä vähän normienmukaisen sosiaalisen kilpailun ulkopuolella.

Suomalaisessa yhteiskunnassa perhe on edelleen tärkein sosiaalinen status. Lasten kautta saa huomiota ja tulee tunnustetuksi tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa. Suurimmalle osalle suomalaisista myös oman nimen ja oman geeni-cocktailin eteenpäin saattaminen on tärkeä asia.

Lapseton on Suomessa aina vähän ulkopuolinen. Lapsettomille naisille ja miehille on edelleen olemassa omat vähemmän mairittelevat puhekieliset nimityksensä. On vaikea nähdä, miten ulkopuoliseksi jättäytyminen tai joutuminen ja fyysisesti vajavaiseksi leimautuminen olisivat erityisen itsekkäitä valintoja.

Mikko Tikkanen

dosentti, Turku