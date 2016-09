Seksologi Osmo Kontula on jälleen työstämässä uutta Finsex-tutkimusta suomalaisten parisuhteiden seksistä. Tutkimusten keskeisenä tuloksena on pitkin 2000-lukua esitetty naisten seksuaalisen halun puute ja heteroparien yhdyntöjen vähäisyys. Vähäisen seksin nähdään heijastuvan kielteisesti parisuhteiden hyvinvointiin.

Haluan kommentoida ajatusta siitä, että vähemmän seksiä haluavalla kumppanilla on enemmän valtaa parisuhteessa.

Valta tarkoittaa tässä sitä, että vähemmän haluava päättää seksin määrästä. Enemmän haluavalla ei puolestaan nähdä olevan valtaa. Lisäksi hän joutuu tekemään myönnytyksiä – eli käytännössä ei saa seksiä silloin kuin haluaa.

Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessani tarkastelen seksologista parisuhdetyötä. Edellä mainittu ajatus vallan epätasapainosta tulee esille myös omassa aineistossani, johon kuuluu muun muassa seksuaaliterapeuttien haastatteluja. Joidenkin terapeuttien mukaan vähäisestä seksistä muodostuu parisuhteessa valtataistelu. Valtataisteluksi ymmärretään kuitenkin lähinnä se, että toinen ei anna seksiä silloin ja siten kuin kumppani haluaa.

Seksologiassa on toistettu käsitystä, että vähemmän haluavalla on enemmän valtaa. Näkemyksessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon muita vallankäytön muotoja tai jopa väkivallan mahdollisuutta.

Oman aineistoni perusteella parisuhteissa myös painostetaan ja pakotetaan haluttomia kumppaneita seksiin. Poikkeuksellista ei myöskään ole se, että erityisesti naiset myöntyvät seksiin vaikka eivät sitä itse halua.

Haluttomuus seksiin ja seksistä kieltäytyminen ovat vaikeita asioita kulttuurissamme, jossa seksin ajatellaan kuuluvan ikään kuin luonnostaan ja itsestään selvästi parisuhteeseen. Tätä vaikeutta kuvaavat esimerkiksi tutkimukset, joissa on tarkasteltu seksiin haluttomien naisten omia kokemuksia seksittömän parisuhteen arjesta.

Naiset kertovat, kuinka he välttelevät erilaisilla keinoilla kaikenlaista seksiin mahdollisesti johtavaa yhdessäoloa. Naisten mukaan välttely ei ole mukavaa, ja se vaikuttaa kielteisesti parisuhteen hyvinvointiin.

Monelta seksologilta tuntuukin unohtuvan, mitä seksuaalisen halun puute oikeastaan tarkoittaa. Se tarkoittaa, ettei halua seksiä kumppaninsa kanssa. Sen sijaan se ei tarkoita sitä, että tietoisesti kiusaa ja alistaa kumppaniaan kieltäytymällä seksistä.

Seksi on monille ihmisille tärkeää, ja seksistä kieltäytyminen voi olla yksi vallankäytön tapa ja mielipahan aiheuttaja parisuhteessa. Ihmisillä on oikeus haluta seksiä ja kokea nautintoa, mutta kaikilla tulee olla oikeus olla haluamatta seksiä. Seksologien kannattaisi ottaa huomioon, että seksuaalioikeuksien toteutuminen ei tarkoita vain sitä, että ihmisellä on elämässään seksiä ja nautintoa.

Seksuaalioikeuksilla pyritään nimittäin takaamaan myös oikeus itsemääräämiseen ja keholliseen koskemattomuuteen sekä vapaus valita itselleen mieluinen seksikumppani. Nämä oikeudet koskevat myös parisuhteessa eläviä ihmisiä.

Seksologien tulisi tarjota moniulotteisempaa näkemystä parisuhteen seksiin, vallankäyttöön ja seksuaalioikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Maiju Parviainen

nuorempi tutkija, Joensuu