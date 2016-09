Joutilaista nuorista miehistä ja heidän elämänhallintansa puutteesta on kannettu huolta. Nimimerkki Sijaisäiti kertoi (HS Mielipide 19.9.), että joutilaat nuoret ovat saaneet apua kouluissa ja monet ovat selvinneet elämässään melko pitkälle. Sijaisäidin huoli on, että nuoret eivät käytä kirjastoja, ilmaistapahtumia eivätkä osallisuushankkeita. Kaikki eivät huolehdi terveydestään, ja lukutaito on heikohko. Kirjoittajan mukaan viranomaiset voivat vain keskustella heidän kanssaan ja tarjota vaihtoehtoja.

Työskentelen perusopetusikäisten nuorten kanssa. Viime vuosina mieleeni on yhä useammin alkanut hiipiä ajatus, mahdammeko auttaa ja tukea nykynuoria oikein. Meillä on hyvä tarkoitus ja keksimme kokouksissamme ja verkostopalavereissamme hienoja ideoita ehkäistäksemme syrjäytymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jopa jakanut rahaa opetuksen järjestäjille uudenlaisten innovaatioiden kehittämiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Mitä jos entiset hyvää tarkoittavat keinomme eivät enää autakaan? Jospa meidän tulisi omien hyvien keksintöjemme sijaan kysyä nuorilta, mitä he tarvitsevat? Mitä olisivat ne eväät, joilla he voisivat ja haluaisivat kulkea kohti osallistuvaa ja hyvää aikuisuutta?

Nykynuorten osallisuus ei ole enää saman pihan, kadun tai koulun kavereissa. Heidän pelikenttänään on koko maailma. Ennen korkeakouluopintojaan oma poikani oli osallistunut lukioaikanaan hankkeisiin ympäri maailmaa ja käynyt Huippuvuorilla, Nasan yksikössä Kaliforniassa ja robotiikkaprojektissa Kiinassa.

Olen saanut opetella omien nuorteni kautta uudenlaista elämäntapaa. Siinä on paljon hyvää ja samalla paljon sellaista, josta minulla ei ole hajuakaan. Ei ole ollut muuta tietä löytää yhteistä säveltä kuin uteliaana kysellä, ihmetellä ja hyväksyä. Ja ennen kaikkea välittää ja antaa aikaa.

On haastavaa ja pelottavaakin hyväksyä se, ettemme tiedä, mikä se maailma on, mihin nuoriamme kasvatamme ja ohjaamme. Uskon, että pääsemme käsiksi syrjäytymisen ja meidän nykyaikuisten näkökulmasta vääränlaisen joutilaisuuden problematiikkaan vasta sitten, kun aidosti ja arvostavasti alamme hoitaa asiaa yhdessä fiksujen nuortemme kanssa. Sitähän he nimittäin useimmiten ovat: fiksuja, vaikka meistä joskus toiselta näyttää.

Tiina Luomanen

apulaisrehtori, erityisopettaja

Porvoo