Tilastokeskuksen mukaan nuorten ja opiskelijoiden tulokehitys on jäänyt jälkeen muista. OECD:n tuore raportti kertoo, että suomalaisista 20–24-vuotiaista 18,3 prosenttia on työn ja koulutuksen ulkopuolella, syrjäytymisvaarassa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on nostanut esille karun faktan edellisen laman seurauksista. Vuonna 1987 syntyneistä nuorista joka kolmas on nostanut toimeentulotukea ja joutunut turvautumaan mielenterveyspalveluihin. Neljällätoista prosentilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Lapsiin ja nuoriin panostaminen ei tuo talouden pikavoittoja eikä takaa edes poliitikon vaalimenestystä toisin kuin esimerkiksi eläkeläisten huomiointi. Pitkällä aikavälillä tämä käy kuitenkin kalliiksi. Maan, joka kantaa huolta huoltosuhteen heikkenemisestä, luulisi olevan kiinnostuneempi tulevaisuuden tekijöiden hyvinvoinnista.

Kasvatukseen ja koulutukseen tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota. On yhteiskunnan etu, että jokainen saa taustoistaan riippumatta kulkea mahdollisimman laadukkaan koulutuspolun.

Keinoja asian edistämiseen on useita. Maksuton varhaiskasvatus, subjektiivinen päivähoito-oikeus ja riittävän pienet ryhmäkoot turvaisivat kaikille hyvät lähtökohdat. Korkea-asteella puolestaan tarvitaan riittävä opintotuki, jonka turvin myös vähävaraisista taustoista tuleva uskaltaa korkeakouluttautua ilman pelkoa kymmenientuhansien eurojen lainataakasta. Olen hyvin tietoinen Suomen talouden tilasta ja siitä, että kaikki tämä maksaa, mutta mikä on talouden tila 10 tai 15 vuoden kuluttua, jos emme tee pitkäjänteistä sukupolvipolitiikkaa?

Yhteiskunta on julma, jollei se pidä heikoimmistaan ja esimerkiksi vanhuksistaan huolta. Olisi kuitenkin tärkeää muistaa myös se, että yhteiskunta, joka ei huolehdi lapsistaan ja nuoristaan, on vailla tulevaisuutta.

Ella Keski-Panula

valtiotieteiden ylioppilas, Helsinki