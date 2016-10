Maiju Parviainen otti ilahduttavan rohkeasti esille (HS Mielipide 1.10.) liian usein vaietun aiheen: parisuhteessa esiintyvän seksin ja etenkin sen puutteen vaikutuksen parisuhdeonneen.

Oma kokemukseni asiasta on uskoakseni hyvin tyypillinen. Olin avioliitossa viisitoista vuotta, joista kolme viimeistä vuotta lähes kokonaan ilman aviollista seksiä silloisen puolisoni seksuaalisen haluttomuuden vuoksi. Nuo kolme vuotta olivat viedä itseluottamukseni ja mielenterveyteni sekä pilata kahden lapsemme kasvamisen tasapainoisiksi teini-ikäisiksi.

Puolisoni kieltäytyminen seksistä kehittyi nopeasti muutamien kuukausien aikana syistä, joita en koskaan pystynyt itselleni selvittämään. Käytin lähes kaikki keinot avoimesta ja kuuntelevasta keskustelusta aloittaen ja päätyen lopulta jopa lupaukseen antaa puolisolleni anteeksi vaikka syrjähypyt, jos hän niiden avulla olisi saanut seksuaalisen halunsa aktivoitumaan.

Puolisoni väisti kaikki yritykseni keskustella tai käsitellä asiaa ylipäätään. Ajoittain hän joissakin tilanteissa osoitti kuitenkin minua kohtaa seksuaalista halukkuuttaan saadakseen itselleen hyötyä. Hän kieltäytyi taas, kun oli saanut toivomansa hyödyn.

Parisuhteemme muuttui painajaismaiseksi seksin puutteen, henkisen väkivallan ja vallankäytön noidankehäksi, johon emme kyenneet löytämään ratkaisua. Lopulta tapahtui se, joka etenkin meille miehille lienee tällaisessa tilanteessa tyypillistä: ajauduin avioliiton ulkopuoliseen seksisuhteeseen.

Suhteeni paljastuttua puolisoni yritti nopeasti kehittämällään yliaktiivisella ja teatraalisella feikkiseksuaalisuudellaan saada minut pysymään avioliitossamme. Se oli nöyryyttävää meille molemmille.

Pelastin itseni, puolisoni ja tilanteesta jo oireilemaan ryhtyneet silloin alakouluikäiset lapsemmekin muuttamalla pois kodistamme ja hakemalla sitten myöhemmin avioeron. Päätös osoittautui parhaaksi mahdolliseksi.

Nyt muutamia vuosia myöhemmin sekä minulla että entisellä puolisollani on uudet ja hyvinvoivat parisuhteet, joista ainakin minun uusi suhteeni on myös seksuaalisesti tyydyttävä ja nautinnollinen. Myös lapseni ovat kasvaneet tasapainoisiksi ja hyvin käyttäytyviksi teineiksi, joilla on hyvät suhteet molempiin vanhempiinsa.

Neuvoni parisuhdeseksin puutteesta kärsiville on sama kuin fyysisestä parisuhdeväkivallasta kärsiville: kun seksuaalisuuden puute parisuhteessasi kasvaa henkisen väkivallan tuntemuksiksi, lähde suhteesta viipymättä. Pelastat silloin itsesi lisäksi vähintään yhden toisenkin ihmisen uuteen ja useimmiten parempaan elämään.

Onnellinen mies