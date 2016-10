Törmäsin erikoiseen tilanteeseen. Haluaisin työllistää yritykseeni henkilöitä osuuskuntatyyppisen laskutuspalvelun kautta. Se ei kuitenkaan onnistu yritykseni toimialalla, koska verottajan mukaan pelkän ammattitaidon vuokraaminen ei täytä henkilövuokrauksen edellytyksiä osuuskuntatyyppisen laskutuspalvelun kautta, vaan kyseessä on työsuhde, josta työnantajamaksuja ei voida siirtää osuuskunnan maksettavaksi.

Jos kuitenkin työllistän henkilöt vastaavasti henkilöstönvuokrausyrityksen – jossa yritysmuoto on esimerkiksi osakeyhtiö – kautta, verottajan mukaan ei ole ongelmaa. Työvälineeksikin riittää pelkkä ammattitaito. Tilanne on erikoinen Suomessa vuonna 2016, jossa työllistämisen eteen on ainakin julkisuudessa tehty kaikki voitava ja vähän enemmänkin.

Lopputulos tässä työllistämiskierroksessa on se, että työntekijä on edelleen ilman työtä, firma kituu huonon tuottavuuden kanssa eikä verottajakaan saa osaansa. Näillä tulkinnoilla Suomea tuskin saadaan nousuun.

Mikko Pirhonen

yrittäjä, Espoo