Kauniaisissa on esitetty kuntapäättäjille, että Mäntymäen ala-aste siirrettäisiin Kasavuoren koulukeskukseen. Siellä toimivat nyt yläaste ja lukio. Lukio siirrettäisiin Mäntymäen koulurakennukseen. Näin muodostuisi suomenkielinen yhtenäiskoulu. Esitystä on perusteltu pedagogisesti ja taloudellisesti.

Päätöksenteon tueksi esitettyjä tutkimuksia – esimerkiksi Sitran selvitystä vuodelta 2007 – on luettu kuin sarvipää isoa kirjaa yhtenäiskoulun eduksi.

Selvityksessä esiintyy epälineaarinen korrelaatio arvosanojen ja koulun koon kesken niin, että parhaalta koulumenestys näyttää kouluissa, joissa on 300–600 lasta. Yli 600 lapsen kouluissa käyrä alkaa laskea jyrkästi, eli arvosanat huononevat. Kansainvälinen tutkimusaineisto on samansuuntaista.

Vuonna 2015 Mäntymäessä oli 390 ja Kasavuoressa 335 oppilasta, tänä vuonna enemmän. Yhtenäiskoulun oppilasmäärä olisi vähintään 725. Näin suuren koulun koko korreloi epäsuotuisasti oppimistuloksiin. Nykytilassa molemmat koulut ovat optimaalisesti keskikokoisia. Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu myös näyttöä siitä, että alakoululaiset hyötyvät eniten pienistä kouluista. Pienempi koulu parantaa heidän arvosanojaan riippumatta kotitaustasta.

Erityisesti pienillä oppilailla tulisi olla rauhallinen ja sopivan kokoinen oppimisympäristö, jossa on hyvä opiskella ja tutustua koulumaailman sosiaalisiin tilanteisiin, jotka ovat päiväkotia ja esikoulua vaativampia. Mäntymäen koulu on suunniteltu nimenomaan ala-asteeksi, ja sen sijainti on hyvä.

Jos Kauniaisiin halutaan suomenkielinen yhtenäiskoulu, se voidaan toteuttaa säilyttämällä ala-aste Mäntymäessä ja yläaste sekä lukio Kasavuoressa.

Ruotsinkielisiä ala- ja yläasteen kouluja ei aiota yhdistää. Se on viisasta. Samaa viisautta toivon päättäjiltä myös suomenkielisille lapsille.

Lapset ovat yhteiskuntamme arvokkain pääoma. En halua asua Suomen rikkaimmassa kunnassa, jos pienimmät ja heikoimmat heitetään kvartaalitalouden susille.

Minna Sarelahti

lastenpsykiatri, perheterapeutti Kauniainen