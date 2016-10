Sinkkunaisten huomattavan suuri määrä ja heidän vaikeutensa löytää mieskumppani ovat haastavia kysymyksiä. Miksi hyvin koulutetun, fiksun ja hyvännäköisen naisen on vaikeaa löytää mieskumppania?

Merkittävä syy on yliopistossa. Sanotaan, että yli 60 prosenttia opiskelijoista on naisia. Jos nainen tavoittelee miestä, jolla on samantasoinen tutkinto, moni jää sinkuksi.

Mies saattaa alkukantaisen tai peräti geneettisen perintönsä takia etsiä naista, joka kävelisi muutaman askeleen miehen perässä. Monessa uskonnossa on määritelty ja määritellään edelleen, että mies on perheen pää. Menneen ajan viisaat naiset valistivat tyttäriään, että hyvin menee, kun suhteessa pyrkii olemaan vähän miestä tyhmempi.

Koulutetut, fiksut naiset kertovat usein, että jos baaritiskillä miesseurassa lipsahtaa, että on lisensiaatti, tohtori, johtaja, tutkija tai muuta sellaista, ei aikaakaan, kun istuskelee yksin.

Tässä miesten asenteessa on vielä se puoli, josta ei juuri puhuta: miehen itsetunto, tuo monen suomalaisen miehen akilleen kantapää. Mikä on miehen asema työyhteisössä tai kaveriporukassa? Onko se vahva, heikko vai siltä väliltä?

Jos miehen itsetunto on terve ja vahva, hän ei pelkää itseään fiksumpaa naista. Mutta jos miehen itseluottamus on huteralla pohjalla, hän saattaa tiedostamattaan etsiä naista, jonka rinnalla hän kokee olevansa päätä pitempi – erityisesti häntä arvioivien miesten silmissä.

Osa sinkkunaisista etsii sitä unelmiensa prinssiä, jota raadollisessa maailmassa ei ole. Jos etsii miestä kuin muotivaatetta, sellaistakaan ei ole olemassa.

Jokaisessa meissä on omat hyvät ja huonot puolemme. Paketti on otettava kokonaan, mutta toki on valittava itselle mahdollisimman sopiva. Monimuotoisesta ihmisjoukosta kumppanin löytäminen on vaativaa. Mutta tärkeää: suku ei muuten aidosti jatku. Suvun jatkumisessa kuitenkin on se vanhuuden vara, jota ei mitenkään muuten voi korvata.

Martti Ryhänen

Helsinki