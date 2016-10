Keskuspuiston, Vartiosaaren ja Malmin lentokentän rakentamissuunnitelmista käytävän debatin varjoon on jäänyt se, että Helsingin uudessa yleiskaavaluonnoksessa esitetään tiivistä kerrostalorakentamista myös Rastilan leirintäalueen paikalle.

Tarkoitus näyttää olevan tuhota hyvin toimiva, Suomen parhaisiin kuuluva leirintäalue ja sysätä leirintämatkailijat jonnekin. Mutta minne? Sitä ei apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäkikään asukasillassa Rastilan kartanolla 24. elokuuta osannut tarkkaan sanoa. Karavaanarit menevät ehkä Sipooseen, ja telttailijat mahdollisesti Kivinokkaan.

Jos yleiskaava nyt esitetyssä muodossa toteutuu ja tiivis rakentaminen alkaa, se uhkaa myös jyrätä alleen loputkin Rastilan kartanon 1600-luvulle ulottuvasta historiallisesta miljööstä, vaikka vakuutteluja sen säilyttämisestä asukasillassa kuulimmekin.

Onko mitään järkeä tuhota kaupungille varsin tuottoisa leirintäalue? Se on yksi Suomen parhaista ja matkailijat ovat sitä kiitelleet. Minulla on asiaan kantapääkosketus 15 vuoden ajalta, kun olen kesäaamuisin käynyt uimassa Rastilan rannassa ja jutellut leirintäalueen asiakkaiden kanssa. Erityistä kiitosta on saanut juuri se, että metro on lähellä ja sillä pääsee tutustumaan kaupungin nähtävyyksiin. Osansa saa alueen hieno, merellinen sijainti ja se, että muitakin palveluja on lähietäisyydellä.

Vuosaari on ollut pitkään yksi Helsingin seudun eniten kasvaneista kaupunginosista, ja täällä rakennetaan kaiken aikaa uutta. Esimerkiksi Vuosaaren keskustaan on suunnitteilla asuntoja 3 500:lle ihmiselle, ja myös Rastilan metroaseman seutua rakennetaan kovaa vauhtia.

Metroradan varteen nousi hiljan viisi uutta taloa, aseman kupeeseen on valmistumassa 11-kerroksinen tornitalo ja sen viereen yksi lisää. Tervetuloa vain uudet asukkaat, kyllä täällä hyvin viihtyy, mutta jos alueemme ”tiivistäminen” suunnitellussa muodossa jatkuu, se nakertaa pala palalta meidän kaikkien viihtyvyyden ja elämänlaadun kannalta keskeisiä virkistysalueita.

Vaikka Vuosaaressa on nykyään Rauman verran asukkaita ja lisää on tulossa, kaupungilla ei tunnu olevan varaa rakentaa uutta siltaa vanhan ja rapistuneen tilalle. Autoliikenne on kyllä lisääntynyt huomattavasti 1960-luvun loppuvuosista, jolloin Vuosaari-säätiö joutui lainarahalla rakennuttamaan tämän nykyisen sillan, kun kaupungilla ei silloinkaan ollut varaa – tosin se kyllä otti myöhemmin lainat hoitaakseen. Mutta saammehan me veronmaksajat nyt Kruunuvuoren sillan!

Airi Leppänen

Rastila, Helsinki