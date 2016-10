Koulujen digiloikasta on puhuttu paljon. Kouluissa pitäisi nyt ehdottomasti ottaa huomioon myös digiloikkaan liittyvä ergonomia.

Lapset ja nuoret viettävät nykyisin lähes suurimman osan ajastaan älypuhelinten, ”läppärien” ja ”täppärien” ääressä – samalla tavoin kuin me aikuisetkin. Useimmiten laitteita käytettäessä asento on huono: pää on kumartunut eteenpäin ja alas. Tällöin niskaan ja selkärankaan kohdistuu iso kuormitus. Esimerkiksi jos tablettitietokone on sylissä, pää voi olla taipuneena 60 astetta eteenpäin. Tällöin se aiheuttaa selkärankaan 27 kilon kuorman.

Ajan myötä tämä johtaa niska- ja selkävaivoihin. Ne voivat myös heijastua päänsärkynä ja käsikipuina. Tämä ilmiö on tullut valitettavasti tutuksi minullekin.

Kun ryhdyin pari vuotta sitten käyttämään kannettavaa tietokonetta pääasiallisena työvälineenäni, en juuri kiinnittänyt huomiota työskentelyasentooni. En liittänyt läppäriäni erilliseen kuvaruutuun ja näppäimistöön, joilla olisin saanut työpisteen ergonomian kuntoon.

Läppärissä kuvaruutu on näppäimistötasoon nähden väistämättä liian alhaalla. Tämä vaikutti huomaamatta ryhtiini: pää oli koko työpäivän ajan suuntautuneena eteenpäin ja alas.

En ymmärtänyt, mistä oli kyse, kun toinen käsi tuli kipeäksi. Se alkoi muuttua kömpelöksi ja puutui välillä. Fysioterapeutin vastaanotolla paljastui, että syynä oli huono ryhti. Kun ryhdyin tekemään säännöllisin väliajoin fysioterapeutin ohjaamia niskaliikkeitä, kiinnitin huomiota työskentelyergonomiaan ja paransin ryhtiäni, kivut katosivat.

Kun selkäranka on jatkuvasti kumarassa ja ryhti on huono, pitkällä aikavälillä se voi aiheuttaa välilevyongelmia. Syntyy välilevyn pullistuma, joka alkaa painaa tiettyä hermojuurta – minun tapauksessani toiseen käteen johtavaa hermoa.

Jotkut tietenkin voisivat tähän huomauttaa, että onhan sitä ennenkin istuttu huonossa asennossa. Itsekin luin lapsena jatkuvasti kirjoja enkä kiinnittänyt huomiota ergonomiaan. Mutta tilanteessa on vissi ero. Nykyisin lapset ja aikuiset ovat tietokoneiden ja älypuhelinten ääressä helposti yli kahdeksan tuntia päivässä, kun otetaan huomioon myös viihdekäyttö. Näin tapahtuu joka päivä. Samaan aikaan liikunta on merkittävästi vähentynyt. Nämä ilmiöt yhdessä ovat myrkkyä ryhdille.

Aikuisten työpaikoilla ergonomiaan useimmiten osataan kiinnittää huomiota – onhan se osa työsuojelua. Harva työskentelee koko päivän huonossa asennossa läppärillä, ellei se ole oma valinta. Usein läppäri kiinnitetään työpisteen erillisnäyttöön. On myös sähköpöytiä, joiden avulla voi työskennellä seisoen. Lisäksi on satulatuoleja, ergonomisia hiiriä ja kyynärtukia.

Miksi lasten ja nuorten työskentelyasentoon ei kiinnitetä huomiota? Jo alakouluikäisten pikkulasten annetaan syventyä pitkiksi ajoiksi kumaraan tablettien ääreen, eikä käytössä ole telineitä, joilla laitteet saataisiin oikealle katselukorkeudelle. Lukiolaiset käyttävät yhtäjaksoisesti päivät pitkät läppäreitä, eikä ergonomista työpistettä tai taukojumppia ole järjestetty.

Lasten ja nuorten niskat ovat erityisen herkkiä virheasenoille. Pelkään, että ergonomian unohtaminen kostautuu.

Mari Heikkilä

tiedetoimittaja, Jyväskylä