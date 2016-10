Seksitautitesteihin pääsy on Helsingissä vaikeaa. Kaikkia maksuttomia testejä ei suostuta tekemään ja terveysasemat usein kieltäytyvät testien otosta kokonaan. Kokemus on omassa tuttavapiirissäni yleinen ja aiheesta on keskusteltu paljon myös verkossa.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto kertoo nettisivuillaan, että oireettomien seksitautien ensisijainen testauspaikka on oma terveysasema. Saman ohjeistuksen antaa Husin sukupuolitautien poliklinikka. Kun ystäväni soitti omalle terveysasemalleen, siellä kieltäydyttiin kokonaan testaamasta tauteja ja ohjattiin Meilahteen Sukupuolitautien poliklinikalle.

Laiminlyövätkö terveyskeskukset velvollisuuttaan testata ja hoitaa seksitauteja?

Seuraavaksi ystäväni lähestyi YTHS:ää. Lähete laboratorioon annettiin, mutta ainoastaan klamydia- ja tippurikokeisiin. Pyynnöstä huolimatta kieltäydyttiin testaamasta kuppaa ja hiviä, joiden hoito ja testaus on lain mukaan ilmaista. Kaikki testit olisi saanut ainoastaan, jos olisi kertonut käyttäneensä suonensisäisiä huumeita tai saanut selkeitä oireita.

Suuri osa tartunnoista on oireettomia ja taudit tarttuvat nimensä mukaisesti seksin välityksellä. Nettikeskusteluissa ihmisiä on jopa kehotettu valehtelemaan huumeiden käytöstä tai ulkomaalaisista seksikumppaneista, jotta testit voisi saada.

Jo sukupuolitauteihin liittyvän kielteisen leiman vuoksi moni ei uskalla hakeutua testeihin. Kynnys on entistä korkeampi, kun testejä joutuu vaatimalla vaatimaan eivätkä terveyskeskukset suostu niitä tekemään. Jäljelle jää epävarmuus omasta ja seksikumppanin terveydestä.

Seksitautien testaus on epätasa-arvoista ja suuressa ristiriidassa seksivalistuksen kanssa, jossa korostetaan oireettomuutta ja rohkeutta hakeutua testeihin pienestäkin epäilyksestä.

Suojaamattoman seksin tulisi olla tarpeeksi painava syy testaukseen. Moni tartunta jää varmasti toteamatta.

Testatusti negatiivinen