Teemu Selänne on tehnyt merkittävän uran ja hänen listaamansa liikuntapointit (HS Urheilu 4.10.) ovat hyviä. Silti sanon, että huippu-urheilu ei kuulu päiväkotiin. Lapset tarvitsevat sankareita, supernaisia ja ihmemiehiä, mutta heidän vanhempansa eivät.

Minusta on arveluttavaa seisottaa pahvi-Teemua päiväkodin käytävällä ja ajatella, että se houkuttelee lapset liikkumaan. Pikemminkin se ohjaa ajatukset väärään suuntaan – siihen, että pienten lasten liikkuminen olisi huippu-urheiluun tähtäävää toimintaa.

Oikeasti lasten liikkumisessa on kyse leikistä, arjen taidoista, itsestä huolehtimisesta, ilosta ja hauskuudesta. Oppimisen tukemisesta.

Erityisen huolestuttavalta huippu-urheilun ja päiväkotimaailman yhdistäminen tuntuu nyt, kun lasten liikunnan edistäminen ollaan jättämässä Olympiakomitean alaiseksi toiminnaksi.

En malta olla kysymättä liikuntajärjestöpomoilta: aiotaanko ihan pienimmätkin lapset houkutella liikkeelle olympiarenkaita heiluttamalla?

Samoihin aikoihin kun Selänne lähti NHL-uralleen, käynnistettiin suomalaisessa päivähoidossa projekteja, joilla pyrittiin vaikuttamaan ihmisten asenteisiin. Espoossakin rummutettiin sen puolesta, että lapsella on oikeus liikkua. Neljännesvuosisadassa on saatu muutosta aikaiseksi: lasten liikunta on arkipäivän valintoja, iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, eikä vain sitä urheilua, jota katsotaan telkkarista. Tai sitä jonottamista, joka opittiin kansakouluissa.

Olen huolissani, että pahvi-Teemut vaikuttavat aikuisten asenteisiin ja lapset menettävät oikeutensa nauttia liikkumisesta ilman vanhempiensa asettamia paineita. Huippu-urheilijakummia parempi vaihtoehto olisi, jos päivähoidon työntekijät menisivät täydennyskoulutukseen, luopuisivat turhista kielloista ja antaisivat lapsille luvan liikkua; näyttäisivät itse mallia ja opettaisivat lapset liikkumaan monipuolisesti.

Väitän näin, koska uskon, että suuren yleisön mielikuvissa Teemu Selänne on ainoastaan NHL-tähti, ei metsäretkimies.

Elina Pulli

kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Espoo