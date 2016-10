Pääkirjoituksessa ”Harva investoi markkinaehtoisesti” (HS 3.10.) oli arvokasta ja monipuolista pohdintaa sähkömarkkinoiden nykytilasta.

On totta, että halu investoida sähköntuotantoon markkinaehtoisesti on nykyisellään vähäistä. Runsaskätiset uusiutuvan energian tuet ovat luoneet pohjoismaisille sähkömarkkinoille tilanteen, jossa tarjonta ylittää kysynnän. Koska kyseessä on markkina, ylitarjonta on heijastunut tuotteen eli sähkön hintaan. Kun markkinahinta ei kata aina edes tuotantokustannuksia, on turha ihmetellä, miksei uusia markkinaehtoisia investointeja synny. Kuten pääkirjoituksessa todettiin, viesti markkinoilta on selvä: uusia investointeja ei tarvita ylitarjottuun markkinaan.

Tässä valossa Suomen energia- ja ilmastostrategian yhteydessä käytävä keskustelu uusiutuvan energian mahdollisista uusista tukiohjelmista on vähintäänkin kyseenalaista sekä sähkömarkkinoiden toiminnan että kansantalouden näkökulmasta. Tuet lisäävät järjestelmäkustannuksia ja merkitsevät käytännössä tulonsiirtoa kansalaisilta teollisuudelle. Useat selvitykset osoittavat, että uusiutuvan energian tuet ovat kallis keino vähentää hiilidioksidipäästöjä. Päästöjen vähentämisen tulisi kuitenkin olla ensisijainen tavoite.

Päästöttömään energiantuotantoon siirtymisessä ei tarvita uusia tukia vaan tehokkaasti toimiva alueellinen sähkömarkkina ja tehostettu CO2-hintaohjaus – varsinkin, kun energiaintensiiviselle teollisuudelle on nyt tulossa päästökauppakompensaatio. Teknologiakustannusten nopean alentumisen seurauksena maatuulivoima on jo nyt monella markkina-alueella, Pohjoismaat mukaan lukien, kilpailukykyisin vaihtoehto.

Tukien lopettaminen toki pysäyttäisi investoinnit, kunnes ylikapasiteetti on purettu. Kun markkinoilla taas alkaa ilmetä niukkuutta ja markkinahinta alkaa nousta, ensimmäisenä liikkeelle lähtevät edullisimmat investoinnit, Pohjoismaissa maatuulivoima.

Poliitikoilta kaivataan nyt rohkeutta antaa markkinoiden ohjata investointeja. Markkinasignaalit – kunhan niitä ei keinotekoisesti vääristetä tuilla tai muulla poliittisella ohjauksella – pitävät kyllä huolen siitä, että investointeja syntyy tarvittava määrä sinne, minne niitä tarvitaan.

Päästökauppa puolestaan varmistaa, että energia-ala siirtyy kustannustehokkaasti päästöttömyyteen ja kasvattaa uusiutuvan energiatuotannon osuutta.

Esa Hyvärinen

johtaja, yhteiskuntasuhteet

Fortum