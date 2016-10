Hallitus päätti alentaa varhaiskasvatusmaksuja ja perua kaavaillut korotukset. Uudelleenharkinta tehtiin, koska korotukset olisivat heikentäneet erityisesti naisten työllisyyttä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt vielä tärkeämpi näkökulma: lapsi hyötyy varhaiskasvatuksesta.

OECD on toistuvasti kiinnittänyt huomiota Suomen poikkeuksellisen alhaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, viimeksi Education at a Glance -raportissa syyskuussa.

Suomessa vain joka toinen kaksivuotias osallistuu varhaiskasvatukseen; Ruotsissa osallistumisaste on 88, Norjassa 90 ja Tanskassa 92 prosenttia. Neljävuotiaista suomalaislapsista vain 74 prosenttia on varhaiskasvatuksessa, kun muissa Pohjoismaissa varhaiskasvatus tavoittaa liki koko ikäluokan. EU- ja OECD-maiden keskuudessa olemme tilastojen peränpitäjiä: neljävuotiaiden osallistumisessa ainoat EU-maat jäljessämme ovat Slovakia ja Puola.

Varhaiskasvatukseen osallistuvat vähiten ne lapset, jotka hyötyisivät siitä eniten. Aliedustettuina ovat matalasti koulutettujen vanhempien ja maahanmuuttajaperheiden lapset. Selittävänä tekijänä on pitkä kotihoidon perinne ja kotihoidon tuki, josta esimerkiksi Ruotsissa on luovuttu kokonaan.

Kasvatustieteellinen tutkimus painottaa varhaisten vuosien merkitystä. Laadukas, pedagogisesti vahva varhaiskasvatus tasaa kotitaustasta johtuvia lähtökohtia ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Tuoreessa tutkimuksessa (Karhula, Erola, Kilpi-Jakonen 2016) arvioidaan kotihoidon ja varhaiskasvatuksen pitkäaikaisia vaikutuksia.

Tutkimusaineisto osoittaa, että alle kolmevuotiaana varhaiskasvatuksessa olleet jatkavat toiseen asteen koulutukseen, menevät lukioon ja opiskelevat korkeakoulussa muita useammin. Yhteys on sama matalasti ja korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla.

Myös OECD:n Pisa-tutkimuksissa ne oppilaat, jotka ovat saaneet vähintään vuoden verran varhaiskasvatusta tai esiopetusta, menestyvät paremmin kuin lapset, jotka eivät ole osallistuneet varhaiskasvatukseen. Mitä pidempään varhaiskasvatusta on saatu, sitä myönteisempi on vaikutus Pisa-tuloksiin.

Nuorten syrjäytymisestä laajasti huolestuneen Suomen tulee kääntää katseensa varhaisiin vuosiin. Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen ehkäisee myöhempää koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.

Varhaiskasvatuksen sisältöä kehitetään parhaillaan voimakkaasti. Varhaiskasvatus on saamassa ensimmäistä kertaa velvoitettavana noudatettavan suunnitelman: varhaiskasvatuksen perusteet.

Yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä nostetaan tuntuvasti ja pysyvästi. Lainsäädännössä selkeytämme käsite- ja pykäläviidakkoa ja vahvistamme pedagogiikkaa.

Kun Suomessa tehtiin historiallinen peruskoulu-uudistus 1970-luvulla, sitä perusteltiin mahdollisuuksien tasa-arvolla. Uudistus vähensi oppimistulosten riippuvuutta perhetaustasta ja auttoi erityisesti heikommin koulutettujen vanhempien lapsia.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen on huomisen peruskoulu-uudistus. Osallistumisastetta on nostettava kaikissa ikäluokissa ja kaikissa ryhmissä. Maksujen alentaminen pienituloisilta perheiltä on askel kohti tätä tavoitetta.

Tarvitsemme vakavaa, tutkimustietoon perustuvaa keskustelua varhaisten vuosien merkityksestä ja pitkän kotihoidon tukemisen ongelmallisuudesta lasten tasa-arvoisten mahdollisuuksien kannalta.

Sanni Grahn-Laasonen

opetus- ja kulttuuriministeri (kok)